Trabzonspor’da ‘30 milyon TL’ seferberliği

Yenİ sezon öncesi lisans çıkarabilmesi için 15 gün içerisinde 30 milyon TL’lik ödeme yapması gereken Trabzonspor’da yönetim bu ödemeyi gerçekleştirmek için harekete geçti.

Trabzonspor’da göreve geldikleri günden itibaren ciddi bir ekonomik yük ile karşı karşıya kalan başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin, 15 gün içerisinde kulübün kısa vadeli borçlarından 30 milyon TL’lik bir ödeme daha yapması gerekiyor. Geçmiş dönemlerde sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesinden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuruda bulunan Ersun Yanal, Aykut Demir, Erkan Zengin, Özer Hurmacı ve Mehmet Ekici’nin alacaklarını kapsayan 30 milyon TL’lik ödeme için yönetimin kaynak arayışına girdiği, kısa süre içerisinde de bu ödemeyi gerçekleştirecekleri kaydedildi.

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