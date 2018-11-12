Trabzonspor'da Onur ve Burak süresiz kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor Kulübü Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kafkas, akşam saatlerinde gerçekleştirilen olağanüstü yönetim kurulu toplantısında, oy birliği ile Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın süresiz kadro dışı bırakılması yönünde karar alındığını bildirdi. Kafkas, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, " Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz’ın süresiz olarak kadro dışı bırakılması kararlaştırılmıştır. Onur Recep Kıvrak’tan takım kaptanlığının alınması ve Yeni Malatyaspor maçındaki ağır yenilgi nedeniyle profesyonel A takım kadrosuna 100'er bin lira para cezası verilmesi kararı alınmıştır." ifadelerine yer verdi. AA

Okunma Sayısı: 130

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.