Trabzonspor'da yeni bir yıldız doğdu

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Trabzonspor, Kızılcabölükspor'u 5-0 yendi. Maça 2 gol atıp 3 asist yapan 19 yaşındaki Yusuf Yazıcı damga vurdu.

Trabzonspor: 5 - Kızılcabölükspor: 0 | MAÇ SONUCU Maçın tüm detayları HTSPOR ARENA'da... 22 Aralık 2016 Perşembe, 17:30:00 Güncelleme: 20:28:55 TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... TRABZONSPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ Süper Lig’de inişli çıkışlı bir grafik çizen Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda ilk galibiyetini aldı. İlk iki maçından galibiyet çıkaramayan Bordo-Mavililer, Kızılcabölükspor’u 5-0'lık skorla mağlup etti. Maça iyi başlayan Trabzonspor, 10'da Mustafa Yumlu, 30'da Güray ve 35. dakikada Abdülkadir'in golleriyle soyunma odasına 3-0 gitti. İlk yarıya 2 asistle damga vuran maçın yıldızı Yusuf Yazıcı ile 61'de penaltıdan ve 84'te iki gol daha bulan Bordo-Mavililer sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 4'e yükseltirken, Kızılcabölükspor ise 0 puanda kaldı.

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