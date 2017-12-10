Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması

İstanbul Sarıyer'de Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ın kullandığı lüks araç taklalar atarak park halindeki cipe çarptı. Lüks otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken Burak Yılmaz kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, 05.00 sıralarında Sarıyer'de meydana geldi. Burak Yılmaz'ın kullandığı 34 ET 0056 plakalı lüks spor otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç taklalar atarak yolun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan cipe çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Burak Yılmaz, iddiaya göre dakikalar sonra olay yerine gelen başka bir araca binip bölgeden uzaklaştı.

POLİS SÜRÜCÜYÜ BULAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri her ters dönmüş haldeki lüks otomobil ile cipin içini kontrol etti. Ne polis ne de itfaiye, araçta ve çevrede sürücüyü bulamadı.

Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından ardından lüks araç çekiciye yüklenerek buradan kaldırıldı.

"BURAK YILMAZ'I ALDILAR GÖTÜRDÜLER"

Kazanın görgü tanığı Ahmet Güler, "Araç buradan geldi. Baktım araba takla atarak bariyerleri aştı. Cipe çarptı, ters döndü. İçindekinin Burak olduğunu da bilmiyordum. Koştum zaten kapıyı açtım çıktı. Ambulans ister misiniz ? diye sordum. 'Yok' dedi. Burak Yılmaz'dı. Daha sonra siyah bir minibüs geldi. Galiba Selçuk İnanla, Olcan Adın da geldiler. Burak'ı aldılar, götürdüler. Durumu iyiydi. Herhangi bir şeyi yoktu. Selçuk İnanla birlikte bindi, minibüse gitti. Ben o sırada karşı yoldaydım" dedi.

Öte yandan kazadan yaklaşık 3 saat önce futbolcu Burak Yılmaz'ın sosyal medyadan Selçuk İnan ve Olcan Adın'la çekilmiş bir fotoğraf paylaştığı görüldü.

TRABZONSPOR'DAN BURAK YILMAZ AÇIKLAMASI

Trabzonspor Kulübü kazayla ilgili bir açıklama yaptı. Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçından sonra takıma verilen bir günlük izin nedeniyle İstanbul'da kalmış, dün gece aracıyla seyir halindeyken maddi hasarlı trafik kazası yaşamıştır. Sağlık durumu gayet iyi olan oyuncumuz Burak Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

LÜKS OTOMOBİL VOLKAN BAHÇEKAPILI'YA AİT...

Bu arada lüks aracın da Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'ya ait olduğu belirlendi.