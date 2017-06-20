Trabzonspor'dan transfer girişimi

Trabzonspor'un Medipol Başakşehirin sağ kanat oyuncusu Edin Visca'yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Yeni sezon için Kamil Ahmet Çörekçi ve Theo Bongonda ile anlaşarak transfer sezonunu açan bordo mavili kulüp, geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir’de başarılı bir performans ortaya koyan sağ kanat oyuncusu Visca’ya yöneldi. Teknik direktör Ersun Yanal’ın da 27 yaşındaki Visca'nın transfer edilmesihni istediği belirtildi. YUSUF ERDOĞAN'LA TAKAS FORMÜLÜ Trabzonspor’dan ayrılma isteği bulunan Yusuf Erdoğan’ı da takasta kullanmayı planlayabileceği öğrenildi. Bordo mavili kulübün Visca'nın transferi için Medipol Başakşehir Kulübü'ne ayrıca bir miktar da ödeme yapmayı gözden çıkardığı bildirildi. Bu arkada bordo mavililerin 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Visca’yı kadrosuna katmak için Medipol Başakşehir'i ikna çabalarına devam ettiği kaydedildi. Takımından ayrılmak istediği ifade edilen Visca, geride kalan sezonda Medipol Başakşehir’de 43 maçta görev aldı, 10 gol, 10 asistlik performans sergiledi. DHA

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