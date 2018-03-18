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18 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u farklı geçti

18 Mart 2018, Pazar 20:15
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etti.

15. dakikada Kucka'nın ceza alanı son çizgisinden geriye çıkardığı topu yakın mesafeden Olcay Şahan kaleye gönderdi, kaleci Ertaç Özbir topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

21. dakikada Boutaib'in ara pasında, savunmanın arkasında Murat Yıldırım'ın vuruşunda, kaleci Onur Recep Kıvrak topu kontrol etti.

23. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında, Olcay Şahan ceza alanında Doria tarafından düşürülünce maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in solundan filelere gönderdi: 1-0

35. dakikada Aytaç Kara'nın kullandığı serbest atışta kaleci Onur Recep Kıvrak, direk dibine uzanarak topu kornere çeldi.

36. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor beraberliği sağladı. Boutaib'in ceza yayı gerisinden şutunda savunmada Uğur Demirok'a çarpan top, kaleci Onur Recep Kıvrak'ı yanıltarak sağ üst köşeden filelerle buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı farka gitti

64. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Ceza alanına sokulan Burak Yılmaz'ın pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı, sol ayağıyla yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in solundan filelere yolladı: 2-1

66. dakikada N'Doye'un derinlemesine pasında ceza alanı içinde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın yatarak yerden şutunda top filelere gitti: 3-1

79. dakikada Adem Büyük, rakibini geçerek topu savunmanın arkasındaki Gilberto'ya aktardı. Ceza alanı içinde kaleci Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kalan bu futbolcunun şutunda Onur, ayaklarıyla tehlikeyi önledi.

86. dakikada Trabzonspor farkı 3'e yükseltti. Savunmada Murat Yıldırım'dan kaptığı top ile ceza alanına sokulan Onazi, yerden bir şutla topu kaleci Ertaç Özbir'in yanından filelere yolladı: 4-1 

90. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza alanı içinden rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top kaleci Ertaç Özbir'den döndü.

90+3. dakikada Evkur Yeni Malatyasporlu Pereira'nın ceza alanı içi sol çaprazından sert şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor, kendi evinde galibiyet özlemine son verdi

En son 16 Aralık 2017'de ligin 16. haftasında sahasında Bursaspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, 92 gün sonra Medical Park'ta galip geldi.

Bursaspor maçının ardından oynadığı 4 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşayan Karadeniz ekibi, Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetiyle sahasında kötü gidişatına son verdi. 

Ligin son 2 haftasını galibiyetle kapatarak 42 puanla 5. sıraya yükselen Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü.

Onazi, Galatasaray maçında yok 

Trabzonspor'da bu sezon 4. sarı kartını gören Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, cezalı duruma düştü.

Bordo-mavili futbolcu, ligin 27. haftasında İstanbul'da Galatasaray ile yapılacak karşılaşmada takımda yer alamayacak.

Novak devam edemedi

Trabzonspor'da Çek futbolcu Filip Novak, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Karşılaşmanın 20. dakikasında rakibi ile girdiği mücadelede sakatlanan futbolcu, oyuna bir süre devam ettikten sonra 31. dakikada yerini Hubocan'a bıraktı. 

Burak 20 gole ulaştı

Trabzonspor'un penaltıdan ilk golünü atan Burak Yılmaz, ligde gol sayısını 20'ye yükselterek gol krallığı yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Karşılaşmada 2 gol atan Yusuf Yazıcı da bu sezon ligdeki 5. golünü kaydetti. Yusuf Yazıcı, attığı golün ardından asker selamı vererek golünü Mehmetçiğe armağan etti.

AA

Etiketler: trabzonspor
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