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25 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Trabzonspor, Fenerbahçe'den 3 puanı kaptı

25 Kasım 2018, Pazar 20:46
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

İlk yarı

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

8. dakikada ceza alanına doğru sokulan Yusuf Yazıcı'nın şutunda kaleci Harun Tekin'i geçen top üst direğe çarparak auta çıktı.

10. dakikada Rodallega'nın pasında ceza yayı çizgisinin hemen yanından Nwakaeme'nin şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

18. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Slimani'nin indirdiği topu Valbuena kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

25. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajda bulunan Slimani topa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 26. dakikada Rodallega'nın kullandığı penaltı atışında, kaleci Harun Tekin sağ tarafına gelen topu yatarak çeldi.

30. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasında, Novak'ın kafa ile çıkardığı topu, Rodallega da kafa vuruşuyla tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.

45+2. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza alanı içinde Yusuf Yazıcı'nın sert şutunda, kaleci Harun Tekin, güçlükle topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarı

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

49. dakikada Valbuena'nın ceza yayının sol tarafından kullandığı serbest vuruşta, top üsten auta gidecek.

50. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Pereira'nın sağ taraftan ortasında, altıpas içinde iyi yükselen Novak, Ayew'in üzerinden kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0

53. dakikada savunmadan dönen topu ceza yayı içinde Onazi kaleye gönderdi ancak kaleci Harun Tekin, sağ tarafına doğru gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

58. dakikada orta alandan aldığı top ile ceza alanına giren Abdülkadir Ömür'ün şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

59. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza alanı içinde Novak, rakiplerinden sıyrılarak kaleci Harun Tekin ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu futbolcunun şutunda top açıyı daraltan Harun Tekin'in üzerinden auta çıktı.

61. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Harun Tekin'in üzerinden top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

74. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Harun Tekin'in kontrol edemediği top direğin yanından kornere çıktı.

75. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sosa, ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda, top sol üst köşesinden filelerle buluştu: 2-0

82. dakikada Fenerbahçe, farkı 1'e indirdi. Ayew'in soldan ortasında Mehmet Ekici, Frey'in önüne topu çıkardı. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

87. dakikada Frey'in ceza yayı gerisinden şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale ettiği top üst direkten döndü. 

Karşılaşma, bordo-mavili takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

AA

Etiketler: süper lig, trabzonspor, fenerbahçe
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