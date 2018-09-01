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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0'la geçti

01 Eylül 2018, Cumartesi 23:40
Süper Lig'in 4. haftasındaki maçta Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 4-0 yendi.

Süper Lig'in 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk yarısını bordo-mavili ekip 3-0 önde tamamladı.

3. dakikada Rodallega'nın şutunda savunmadan dönen top ceza yayı içindeki Onazi'nin önüne düştü. Bu futbolcu da yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın sağından filelerle buluşturdu: 1-0

7. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, yakın mesafedeki Rodallega'nın kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

14. dakikada sağ taraftan ceza alanına girerek Novak'tan sıyrılan Sinan Gümüş'ün yerden şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak tehlikeyi yatarak önledi.

22. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında sağ çaprazda topla buluşan Rodallega'nın şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

25. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Sosa'nın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Yusuf Yazıcı, Mariano'dan sıyrılarak topu Nwakaeme'ye aktardı. Bu futbolcunun şutunda savunmada Ahmet Çalık'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

30. dakikada Belhanda, Yusuf Yazıcı'nın ayağına basınca karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

45+2. dakikada Nwakaeme, kendisinin iki, takımının üçüncü golünü kaydetti. Sosa'nın uzun pasında, sol taraftan ceza alanına girerek 3 savunma oyuncusundan sıyrılan Nwakaeme, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0

Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

53. dakikada Nwakaeme'nin pasında, ceza alanı içinde Rodallega'nın şutunda, kaleci Muslera topun sahibi oldu.

80. dakikada orta alana yakın yerden aldığı topla ceza alanına doğru hareketlenen Kucka'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90+2.dakikada Trabzonspor farkı 4'e çıkardı. Nwakaeme'nin soldan ortasında altıpas çizgisi üzerinde Ekuban'ın vuruşunda, top filelerle buluştu: 4-0

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor farklı kazandı

Bordo-mavililer, 18 Aralık 2016 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Kompleksi'ndeki Medical Park Stadı'nda rakibi karşısında 3 lig maçını da kayıpsız geçti.

Sarı-kırmızılı takımı, 2016-2017 sezonunda 2-0, 2017-2018 sezonunda da 2-1'lik sonuçla mağlup etmeyi başaran Karadeniz ekibi, bu akşam da 4-0 gibi farklı sonuçla sahadan ayrılarak 3'te 3 yaptı.

Trabzonspor, aldığı galibiyetle ligde puanını da 7 ye yükselterek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Galatasaray 9 maç aradan sonra kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'de 9 maç aradan sonra kaybetti. 

Ligde geçen sezonun 28. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne mağlup olan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe, bu sezonun ilk 3 haftasında da MKE Ankaragücü, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçları galip tamamlamıştı.

Ligde bu sezon ilk 3 maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, ilk puan kayıplarını Trabzon'da yaşadı.

Nwakaeme yıldızlaştı

Trabzonspor'un İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından kadrosuna dahil ettiği Anthony Nwakaeme, maçta ortaya koyduğu futbol ve attığı gollerle taraftarların büyük beğenisini kazandı.

İlk kez bordo-mavili takım forması altında ilk 11'de sahaya çıkan Nijeryalı oyuncu, taraftarları gösterdiği performansla coşturdu.

Karadeniz ekibinin yeni transferi Ekuban da son 4 dakika Rodallega'nın yerine oyuna girmesine karşın gol atma başarısı gösterdi. Gana asıllı İtalyan futbolcu, bordo-mavili takımda ilk lig maçında golle tanıştı. 

Maç sonrasında kutlama

Maçın bitiminin ardından Trabzonsporlu futbolcular, kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından orta alanda toplanan bordo-mavili futbolcular, taraftarların alkışları ile kolbastı oynadılar.

Olcay Şahan da kolbastı kutlamasının ardından taraftarlara üçlü çektirdi.

AA

Etiketler: trabzonspor, galatasaray, süper lig
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