Trabzonspor, Galatasaray'ı mağlup etmek istiyor

Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas, taktik ve şut çalışması yaptı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek. Gözler Bafetimbi Gomis ve Burak Yılmaz'ız üzerinde olacak AA

Okunma Sayısı: 65

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.