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30 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Trabzonspor, Galatasaray'ı mağlup etmek istiyor

30 Mart 2018, Cuma 22:00
Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas, taktik ve şut çalışması yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Gözler Bafetimbi Gomis ve Burak Yılmaz'ız üzerinde olacak

AA

Etiketler: trabzonspor, galatasaray, süper lig
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