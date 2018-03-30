Trabzonspor, Galatasaray'ı mağlup etmek istiyor

Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas, taktik ve şut çalışması yaptı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Gözler Bafetimbi Gomis ve Burak Yılmaz'ız üzerinde olacak
AA