Trabzonspor-Galatasaray maçı Fırat Aydınus'un

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak 1 Eylül Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak haftanın önemli maçında Aydınus görev yapacak. Süper Lig'in 4. haftasınında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle: Yarın: 21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek 1 Eylül Cumartesi: 19.15 Fenerbahçe-Kayserispor: Ümit Öztürk 19.15 Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor: Bahattin Şimşek 21.45 Trabzonspor-Galatasaray: Fırat Aydınus 21.45 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu 2 Eylül Pazar: 19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım 19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler 21.45 Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık 21.45 Bursaspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır AA

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