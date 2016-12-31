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31 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

Trabzonspor için 2016 'kabus' gibi geçti

31 Aralık 2016, Cumartesi 17:32
Bordo-mavili futbol takımı, 2016 yılında Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 44 maçta 16 galibiyet alabildi. 2015-2016'yı ligde 12. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, bu sezonun da 16 haftalık ilk bölümünü 13. bitirdi.

Trabzonspor Futbol Takımı için 2016 yılı adeta kabus gibi geçti.

Bordo-mavililer, 2016 yılında, 2015-2016 sezonunun ikinci, 2016-2017'nin ise ilk yarısında Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 44 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 16 galibiyet alabilen Trabzonspor, 6 kez berabere kaldı, 22 kez de mağlup oldu.

2016 yılında yenilgi sayısı, galibiyet sayısından fazla olan Karadeniz ekibi, maçlarını yüzde 36 galibiyet oranıyla kapadı.

Bordo-mavililer, geçen sezon, 2016 yılına dahil 17 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Takım, ligi 40 puanla 12. sırada tamamlayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2016'yı kapsayan geçen sezon 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son 16 turunda sahasında Akhisar Belediyespor'a 1-0 yenilerek elenen bordo-mavililer, kupada da hüsran yaşadı.

2016-2017'ye, teknik direktör Ersun Yanal ile geçen sezonun kötü izlerini silmeyi hedefleyerek başlayan Trabzonspor, ligde 16 haftalık bölümde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak, 43 yıllık serüveninde en kötü ikinci dönemi yaşadı. Ligde 18 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, 13. sırada kendine yer bulabildi.

Ziraat Türkiye Kupası'na Serhat Ardahanspor ve Çorumspor galibiyetleriyle başlayarak gruplara kalan Trabzonspor, başarısını sürdüremedi. H Grubu'na Gümüşhanespor yenilgisiyle başlayan bordo-mavililer, 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 puan topladı. Grupta 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, üst tura yükselme iddiasını zora soktu. 

3 teknik adam

Trabzonspor'da 2016 yılında 3 teknik adam görev yaptı.

Şota Arveladze'nin istifasının ardından gençlik geliştirme teknik sorumlusu Sadi Tekelioğlu göreve getirildi ve daha sonra deneyimli teknik adamın görevi bırakmasının ardından Hami Mandıralı ile anlaşıldı.

Ligin son maçı öncesi Mandıralı'nın da görevden ayrılmasıyla yeni sezon öncesi 2 yıllık sözleşme imzalanan Ersun Yanal, üçüncü kez teknik direktörlük görevine getirildi.

Yanal'ın da en kötü yılı

Trabzonspor'da, teknik direktör Ersun Yanal, en başarısız olduğu dönemi 2016 yılında yaşadı.

Bordo-mavililer, Yanal ile bu sezon ligde ilk 16 maçta 1,12 puan ortalamasında kaldı. Karadeniz ekibi, Yanal yönetiminde 2007-2008'de 1,50, 2008-2009'da 1,82, 2014-2015 sezonunda ise 1,80 puan ortalaması yakalamıştı.

En farklı yenilgiler

Trabzonspor, tarihindeki en ağır yenilgileri 2016 yılında gördü.

Karadeniz ekibi, geçen sezonun 33. haftasında Antalyaspor'a deplasmanda 7-0 mağlup olarak, tarihinin en farklı skorlu yenilgisini aldı.

34. haftada da Kasımpaşa'ya Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 6-0 mağlup olan bordo-mavili ekip, bu kez iç sahada tarihindeki en farklı yenilgisini yaşadı.

Salih Dursun'dan kırmızı kart

Trabzonspor'un geçen sezon ligin 22. haftasında Galatasaray ile oynadığı maç uzun süre konuşuldu.

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı ve bordo-mavili takımın kırmızı kartlar nedeniyle 7 kişi kaldığı karşılaşmada Salih Dursun'un, hakem Deniz Ateş Bitnel'e gösterdiği kırmızı kart dünya basının da gündemine oturmuştu.

AA

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