Trabzonspor iddialarına tokat gibi cevap

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Bursaspor maçının devre arasında soyunma odasında futbolculara seslendiği görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

Süper Lig'in son haftasında oynanan maçlarda Bursaspor ile Çaykur Rizespor arasında küme düşmemek için amansız bir mücadele vardı.

Son haftada Bursaspor, Trabzonspor deplasmanında konuk olurken, Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etmişti. Oynanan mücadelelerde Çaykur Rizespor, Alanyaspor'u 1-0 yenerken, Bursaspor 1-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 2-1 yendi ve Bursaspor ligde kalan takım olmuştu.

Ligden düşen üçüncü takım olan Çaykur Rizespor tarafından Trabzonspor'un Bursaspor'a karşı yeterli mücadele vermediği söylemleri hakimdi.

Bugün Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın devre arasında oyuncularına seslendiği görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerde Ersun Yanal'ın ilk yarıda oynanan oyundan memnun olmadığı ve oyuncularını azarladığı görülüyor.

Videoda Ersun Yanal'ın oyuncularına, "Biz Trabzonspor'uz, ayıptır. Oynamıyoruz. Hiç oynamıyoruz. İlerde olamaz mıyız? Yakalıyoruz. Atağa çıkacağız kimse gelmiyor. Arkayı boşaltmıyoruz. Coşkumuz yok. Coşkumuz yoksa ileride işimiz zor. Cezayı keserler bize ve iyi olmaz. Bu ayıp olur utanırız. Sıkılırız. Ben bu duyguları hissediyorum. Ayıp olur. Biz Trabzonspor'uz. Utanırız. Herşeyi bırak coşkulu bir şekilde karakterini ortaya koy. Yeter artık karakterini ortaya koy" diye seslendiği görülüyor.