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16 ARALIK 2018 PAZAR - YIL: 49

Trabzonspor, İstanbul'dan 1 puanla döndü

16 Aralık 2018, Pazar 21:57
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması, 2-2 sona erdi.

5. dakikada orta sahada topla buluşan Abdülkadir Ömür, Beşiktaşlı futbolculardan sıyrılarak soldan ceza sahasına girdi, bordo-mavili oyuncunun şutunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

6. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta Hüseyin Türkmen topa kafayla vurdu, Karius meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

8. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasında Güven Yalçın ön direkte vurdu, top auta gitti.

22. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta topa müdahale etmek isteyen Karius boşa çıktı. Nwakaeme önünde kalan topu boş kaleye gönderdi, meşin yuvarlak direkten döndü.

31. dakikada Trabzonspor yarı alanının ortasında topla buluşan Adriano'nun uzaktan şutunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Sosa'nın sağdan ortaladığı topla ceza sahası içinde buluşan Rodallega, kaleci Karius'tan sıyrılarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

47. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı taç atışında topu kapan Onazi, meşin yuvarlağı ceza sahası dışında bekleyen Nwakaeme'ye bıraktı, bordo-mavili oyuncu şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

52. dakikada Yusuf Yazıcı, korner atışı sonrası Medel'in uzaklaştırdığı topla sağ taç çizgisine yakın noktada buluştu. Trabzonsporlu futbolcunun kaleye gönderdiği topu Karius son anda çelerek golü önledi. 

54. dakikada Dorukhan Toköz'ün sağdan ortaladığı topu arka direkte Caner Erkin indirdi, Ljajic müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi.

57. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Caner Erkin'in soldan ortaladığı top Onazi'ye çarparak filelerle buluştu: 1-2.

65. dakikada Ljajic'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Vida topu kafayla kaleye gönderdi, kaleci Uğurcan Çakır son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

68. dakikada Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz topu filelere gönderdiyse de VAR incelemesinin ardından gol olarak değerlendirilmedi. 

87. dakikada Ljajic'in sağdan ortaladığı topa Caner Erkin kafayla vurdu, kaleci gole izin vermedi.

90+3. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortaladığı topu Caner Erkin kafayla kaleye gönderdi, meşin yuvarlak direkten dışarı çıktı.

90+6. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direğe giden topu Mustafa Pektemek kafayla ağlara gönderdi: 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

AA

Etiketler: süper lig, beşiktaş, trabzonspor
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