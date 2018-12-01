Trabzonspor Kayseri'den galibiyetle döndü

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u kendi sahasında 2-0 mağlup etti.

16. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Olcay Şahan, ceza yayı önünde bekleyen Yusuf Yazıcı'ya pasını çıkardı. Topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibine çarparak auta çıktı. 22. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest atışı kullanan Sosa'nın sert vuruşunda, top sol kale direğine çarparak auta gitti. 26. dakikada Mensah'ın yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti. 30. dakikada Kayserispor atağında Lopes'in ceza sahasına ortasında Levent Gülen'in sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak farklı bir şekilde auta gitti. 31. dakikada Umut Bulut'un savunmanın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Chery, kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kaldı. Chery, topa vurmakta gecikince Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 39. dakikada rakiplerini geçen Yusuf Yazıcı'nın ceza yayı önünden vuruşunda, top üstten auta çıktı. 41. dakikada Levent Gülen'in ceza sahasına ortasında altıpas içerisinde iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı. İkinci yarı 51. dakikada Şamil Çinaz'ın savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Lopes'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı uzanarak kontrol etti. 54. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest atışı kullanan Yusuf Yazıcı, direkt kaleyi düşündü. Kaleci Lung, uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. 64. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Pereira, pasını ceza sahası içerisindeki Olcay Şahan'a aktardı. Olcay'ın pasında altıpasın önündeki Abdülkadir Ömür bekletmeden topa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla sol kale direğinin dibinden auta çıktı. 77. dakikada paslarla ceza alanına giren Trabzonspor'da çizgiye inen Novak, topu uygun pozisyondaki Yusuf Yazıcı'ya çıkardı. Altıpas önünde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın sert vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı çeldi. 82. dakikada Trabzonspor öne geçti. Kayserispor yarı alanında atak yönüne göre sağ taraftan kazanılan serbest vuruşta topun başına Sosa geçti. Sosa'nın ceza sahasına gönderdiği topa savunmanın arasından iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1 90. dakikada Mensah'ın ara pasında savunmanın arkasına koşu yapan Bilal Başacıkoğlu, kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda Umut Bulut'a pas attı. Sol köşede topu kontrol eden Umut Bulut'un vuruşunda, üst direğe de çarpan meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır kornere attı. 90+8. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Kayserispor savunmasındaki Mert Özyıldırım'ın hatasında ceza sahasında topu kontrol eden Amiri, kaleci Lung'la karşı karşıya kaldı. Amiri, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2 Karşılaşma, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. AA

Okunma Sayısı: 231

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.