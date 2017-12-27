Trabzonspor kupada Konyaspor'a mağlup oldu

Atiker Konyaspor, Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

20. dakikada Jonsson'un geri pasında topu önünde bulan Bero'nun altıpas içinden sert şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede topu kontrol etti. 31. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in pasında, Ali Çamdalı'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Maçın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamladı. 66. dakikada Rodallega'nın kullandığı serbest vuruşta, top direkten döndü. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Olcay Şahan'ın vuruşunda, top üstten auta gitti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. AA

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