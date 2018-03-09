Trabzonspor, Olağanüstü Genel Kurula gidiyor

Trabzonspor Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul kararını ilan etti.

Yönetimsel olarak zor günler geçiren Trabzonspor'da yönetim kurulu Olağanüstü Genel Kurul kararı aldığını açıklayarak, genel kurulun 7-8 Nisan tarihleri arasında Hayri Gür Spor Salonu'nda saat 10.00'da yapılacağını ifade etti. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden Olağanüstü Genel Kurul kararıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yönetim kurulumuz, gördüğü lüzum üzerine, tüzüğümüzün 30. maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır. Bu nedenle çoğunluk aranan ilk toplantının aşağıdaki gündemle 29-30 Mart 2018 tarihlerinde 'Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon' adresinde saat 12.00’da yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde “Hayri Gür Spor Salonu Trabzon adresinde saat 10.00’da yapılmasına karar vermiştir." Yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul şu gündem maddeleriyle toplanacak: 1. Gün (29 Mart 2018, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 7 Nisan 2018) Yoklama ve Açılış Genel Kurul Divanının oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, gündemin genel kurula sunulması, yönetim, kurulu idari ve mali raporlarının okunup görüşülmesi, Denetleme Kurulu raporunun okunup görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası ve dilek ve temenniler. 2. Gün (30 Mart 2018, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 8 Nisan 2018, saat 10.00-17.00 ) Başkan adaylarının konuşmaları, başkan ve yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi ve kapanış.

Okunma Sayısı: 134

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.