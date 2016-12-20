Trabzonspor, polis amblemli formaları satışa sundu

TRABZONSPOR Kulübü, Atiker Konyaspor'la oynadıkları kupa maçında futbolcuların giydiği polis amblemli beyaz formaların satışa sunulduğunu açıkladı.

Bordo mavili kulübün resmi internet sistesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Beşiktaş’taki bombalı saldırıda şehit düşen polislerimizin hatırasına hazırlanan beyaz formalar TS Club’larda satışa çıktı. Formalarımızın göğüs kısmında Emniyet Genel Müdürlüğümüzün amblemi yer alıyor. Bizler, vatanı ve milleti için göğüs göğüse çarpışmaktan geri durmayan polislerimizin hatırasını göğsümüzde taşıyacağız. Trabzonspor Kulübü olarak polisimizin yanındayız" ifadelerine yer verildi. DHA

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