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30 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Trabzonspor rahat kazandı

30 Kasım 2017, Perşembe 21:19
Trabzonspor, Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 mağlup ederek, üst tur için büyük bir avantaj elde etti.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan bordo-mavili takım, 10, 27 ve 77. dakikada Rodallega, 86. dakikada da Olcay Şahan'ın golleriyle maçtan 4-0 gibi farklı sonuçla ayrılmayı başardı. 

Müsabakanın rövanşı, 12, 13 ya da 14 Aralık'ta Trabzon'da oynanacak. 

İki maçta 10 gol

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda oynadığı ilk 2 maçta fileleri 10 kez havalandırdı.

Kupanın ilk turunda Çorum Belediyespor'u deplasmanda 6-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında da 4-0 galip gelerek 10 gol kaydetti, kalesinde ise gol görmedi. 

Rodallega'dan 5 gol 

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Rodallega, kupada 2 maçta 5 gol kaydetti. 

Çorum Belediyespor maçında 2 gol atan Kolombiyalı oyuncu, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında da 3 gol kaydederek kupada 5. golüne ulaştı. 

Rodallega, takımının kupada attığı 10 golün yarısını tek başına kaydetmeyi başardı. 

Soğuk havada oynanan karşılaşmada Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, örnek bir davranış gösterdi. Çalımbay, eldivenlerini çıkararak saha kenarında top toplayıcı görevini yapan bir çocuğa armağan etti.

AA

Etiketler: trabzonspor
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