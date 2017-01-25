Trabzonspor resmen açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega'nın transferi konusunda Akhisar Belediyespor ve oyuncuyla anlaşmaya vardığını borsaya bildirdi.

Bordo-mavili kulüp, Rodallega'nın bonservis bedeli olarak Akhisar Belediyespor'a 1 milyon 600 bin avro ve oyuncusu Mustafa Yumlu'yu bedelsiz verecek.

Karadeniz temsilcisi, 2,5 yıllık anlaşmaya varılan Kolombiyalı oyuncuya ise toplam 4 milyon avro garanti ücret ödeyecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Hugo Rodallega Martinez'in kulübümüze transferi konusunda, Akhisar Belediyespor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Akhisar Belediyespor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 600 bin avro ödenecektir. Ayrıca profesyonel futbolcumuz Mustafa Yumlu'nun, Akhisar Belediyespor Kulübüne bedelsiz olarak kesin transferine izin verilecektir. Şirketimiz ile Hugo Rodallega Martinez arasında, 2018-2019 futbol sezonu sonuna kadar (2,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2016-2017 sezonu için 800 bin avro, 2017-2018 sezonu için 1 milyon 600 bin avro, 2018-2019 sezonu için de 1 milyon 600 bin avro garanti ücret ödenecektir."