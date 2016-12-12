Trabzonspor seremoniye polis kepiyle çıkacak

TRABZONSPOR'un Ziraat Türkiye Kupası’nda çarşamba günü Atiker Konyaspor ile oynayacakları maçın seremonisine polis kepleri ile çıkacağını açıkladı.

Bordo mavili kulübün internet sitesinde yapılan açıklama şöyle: "Çarşamba günü Türkiye Kupası’nda Atiker Konyaspor’la karşılaşacak takımımız maç öncesi seremoniye polis kepleri ile çıkacak. Yönetim Kurulumuzun aldığı karara göre, bütün ülkeyi acıya boğan hain saldırıda şehit düşen polislerimizin aziz hatırasına Emniyet Genel Müdürlüğümüzün amblemi de formalarımızın göğüs kısmında yer alacak. Takımımız, Atiker Konyaspor maçına beyaz formalarla çıkacak. Bizler, vatanı ve milleti için göğüs göğüse çarpışmaktan geri durmayan polislerimizin hatırasını o gün göğsümüzde taşıyacağız. Trabzonspor Kulübü olarak polisimizin yanındayız." DHA

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