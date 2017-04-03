Trabzonspor tarih yazıyor

Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 2'nci yarılarda ilk 10 haftalar göz önüne alındığında tarihinde en çok puan topladığı dönemi yaşıyor.

2016-17 sezonunun 2’nci yarısında oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 26 puana ulaşan bordo mavililer, 23 puan topladığı 1991-92 sezonunu geride bıraktı, 1974-75 sezonundan bugüne mücadele ettiği ligde 2’nci yarılarda ilk 10 haftalar itibariyle en iyi performansı elde etti. Trabzonspor ayrıca ligin 26’ncı haftaları göz önüne alındığında son 5 yılda en çok puan topladığı dönemi yaşıyor. Son olarak 2011-12 sezonunun 26’ncı haftasında 45 puan toplayan bordo mavililer, Çaykur Rizespor galibiyetiyle puanını 44’e yükseltti, son 5 yılın en iyi performansını elde etti.

NAMAĞLUP UNVANINI SÜRDÜRDÜ

Ligin ikinci yarısında geride kalan 10 haftada yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, namağlup unvanını da korudu. Süper Lig’de, 2017 yılının ve ikinci yarının yenilgisiz tek takımı konumunda yer alan Trabzonspor, yakaladığı 10 maçlık puan serisiyle birlikte ilk yarıda 16 haftada topladığı puandan fazlasını elde etti. Ligin ilk yarısını 18 puanla tamamlayan bordo mavililer, 2'nci yarıda geride kalan 10 haftalık bölümde 26 puana ulaştı ve ilk yarıdaki performansını geride bıraktı.

ONUR KALESİNDE DEVLEŞTİ

Trabzonspor’da kaleci Onur Recep Kıvrak, Süper Lig’in 2’nci yarısında kalesini gole kapadı. Ligin ilk yarısında 20 yiyen bordo mavililerde deneyimli kaleci 2’nci yarıda ise rakiplerine sadece 3 kez gol izni verdi. Onur, Galatasaray ve Çaykur Rizespor ile oynanan son iki maçı ise gol yemeden tamamladı.

YEREL GAZETELER MEMNUN

Yerel gazeteler, Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden ve yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Trabzonspor’un performansından memnun kaldı. Taka Gazetesi, "Dame N’Doye atıyor, Fırtına kopuyor", "İkinci yarıda bileği bükülmeyen Trabzonspor, Çaykur Rize deplasmanından da 3 puanla döndü" ifadelerini kulandı. Günebakış Gazetesi, "10 numara Trabzon", "Rizespor engelini N’Doye ile geçen bordo mavililer, zirve takibini sürdürürken, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı" yorumunu yaptı. Ekspres Gazetesi, "Çaylar Gökhan’dan, "Rize’deki maçın sonucunu iki kaleci belirledi" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Karadeniz Gazetesi, "Bir taraftar sevinç, bir tarafta gözyaşı", "Karadeniz derbisinde Trabzon güldü, Rize üzüldü" ifadelerine yer verdi. İlkhaber Gazetesi, "Üzgünüm kardeşim", "İkinci yarının namağlup takımı Trabzonspor, Çaykur Rizespor deplasmanından 1-0 galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürdü. Yeşil mavili ekip ise küme hattında derin bir yara daha aldı" yorumunda bulundu. Sonnokta Gazetesi, "Fırtına ilk 5'te, Atmaca ateşte!', "Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u Onur’uyla geçti" başlıklarına yer verdi.