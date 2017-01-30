Trabzonspor transfere doymuyor

TRABZONSPOR, sezon başı transfer döneminde de gündemine gelen ve bir süredir görüştüğü Faslı oyuncu Omar El Kaddouri ile anlaşmaya vardı.

Bordo mavililerin sezon sonunda Napoli ile olan sözleşmesi sona erecek olan orta saha oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardığı, yönetimin bu transferi bedelsiz olarak gerçekleştirmek için görüşmelere devam ettiği öğrenildi. İtalya Seri A ekiplerinden Napoli’de fazla forma şansı bulamayan 26 yaşındaki futbolcu ile sezon sonu için el sıkışan yönetimin, kulübü Napoli ile de masaya oturarak, sezon sonuna kadar oyuncuya yapılacak ödemelerden kurtarmak amacıyla şimdiden transfere onay verilmesini talep ettiği ve bedelsiz olarak bu transferi sonuçlandırmayı planladığı kaydedildi. Yarın sona erecek ara transfer dönemi öncesinde Trabzonspor bu transferde de mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. DHA

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