Trabzonspor transfere hızlı başladı

Trabzonspor, Celta Vigo’da forma giyen Theo Bongonda ve serbest statüde bulunan Kamil Ahmet Çörekçi’nin Trabzonspor’a transferi konusunda görüşmelere başladığını KAP’a bildirdi.

Bordo-mavili kulüpte KAP’a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Theo Bongonda Mbul’Ofeko Batombo’nun kulübümüze geçici transferi konusunda, Real Club Celta de Vigo SAD ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerini kullanırken Çörekçi için ise "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Kamil Ahmet Çörekçi’nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi. AA

Okunma Sayısı: 471

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.