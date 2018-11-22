"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Trabzonspor'un borcu kamuoyu ile paylaşıldı

22 Kasım 2018, Perşembe 10:55
Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurul öncesi borcu, 987 milyon 698 bin lira olarak açıklandı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yayımlanan 45. dönem yönetim kurulu özet faaliyet raporuyla kamuoyuna bilgilendirme yapıldı.

Açıklanan raporda Trabzonspor'un 31 Ekim 2018 tarihi itibarıyla konsolide net borcu, 987 milyon 698 bin 806 lira olarak belirtildi. 

Alınan ve satılan oyuncular

Raporda Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Anthony Nwakaeme (Hapoel Beersheva), Burak Temir (Gençlerbirliği), Caleb Ekuban (Leeds United), Majid Hosseini (İstiklal), Vahid Amiri (serbest) ve Zargo Toure'nin (Lorient) bonservis ücretleri için 2 milyon 200 bin avro, menajerlik ücretleri için de 535 bin avro olmak üzere toplam 2 milyon 735 bin avro ödendiği kaydedildi.

Trabzonspor'un başka kulüplere verdiği Fabian Castillo, Matus Bero, Muhammet Beşir ve Okay Yokuşlu'dan ise 9 milyon 260 bin avro gelir elde ettiği aktarıldı.

Modern tesisler

Fiziki durumlar bakımından kötü olan kulübün tesislerinin kısıtlı ekonomik imkanlara rağmen modernize edildiği vurgulandı.

Bu anlamda A takım binasının baştan sona yenilenerek modern bir yapıya kavuşturulduğu ve ilave olarak yapılan odalarla oda kapasitesinin 40'a yükseltilerek tesisteki konaklama sorununun da ortadan kaldırıldığı belirtildi. Tesislerin hemen yanında bulunan, Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü uhdesinde yer alan 4 katlı idari binanın kiralanarak kulübe kazandırıldığı, idari ofislerle birlikte yönetim birimlerinin tamamen bu binaya taşındığı bilgisi verildi.

En yüksek ciroya ulaşıldı

Mağazacılık tarafında da ciddi çalışmaların hayata geçirildiği, bu dönemde kulüp tarihinin en yüksek cirosuna ve en yüksek forma satış adedine ulaşıldığı belirtildi.

Haziran-Ekim 5 aylık dönemdeki toplam cironun 19,5 milyon liraya ulaşarak geçen yılın 12 aylık tam sezon toplam cirosu olan 20 milyon lira seviyelerine geldiği, forma satış adedinin ise yine 80 bin seviyesine ulaşarak daha 5 aylık dönemde geçmiş sezonlardaki en yüksek satış adedini bile geride bıraktığı kaydedildi.

Trabzonspor Kulübünde olağan genel kurul, 23-24 Kasım tarihlerinde Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, çoğunluk sağlanamaması halinde 1-2 Aralık tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'da gerçekleştirilecek.

AA

Etiketler: trabzonspor, borç
Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ''Trump'ın önünce yeterince para yığ, bir cinayet yanına kar kalabilir''

    İlyas Tüfekçi sitem etti: “Eski arkadaşlarım bir kere bile aramadı”

    California'da ölü sayısı 83 oldu: Eyalet tarihinin en büyük orman yangını...

    Malatya'dan üzücü haber!

    Ruhsatsız maden ocağının sahibi tutuklandı

    ABD'den Yemen çağrısı: Artık çatışmayı sonlandırın

    Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan İSEDAK genelgesi

    Nobel Ödüllü Yemenli aktivist: Yeter, Yemen Savaşına son verin!

    Trump-Kaşıkçı ilişkisinin perde arkası ortaya çıktı

    AB ile kritik zirve

    "2 milyon nüfuslu 2 uydu kent yapıyorsunuz" iddiaları hakkında açıklama

    TOBB ve meslek kuruluşlarına ilişkin teklif yasalaştı

    Yargı sistemi hâlâ hata veriyor
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    Türkiye, mayınlı arazide ilk 10’da

    Yemen için herkes seferber olmalı

    Suud Trump’ı satın aldı

    ABD Savunma Bakanı Mattis: Tehdit gördüğümüzde Türkleri uyarmak istiyoruz

    'Türkiye, Avrupa'da güvenlik ve savunma konusunda önemli bir aktör'

    İngiltere'nin Filistin'i tanınması için yasa tasarısı

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuk çok fazla zorlanırsa...
    Genel

    Yargı sistemi hâlâ hata veriyor
    Genel

    Trump-Kaşıkçı ilişkisinin perde arkası ortaya çıktı
    Genel

    Kanserden vefat eden bir kadının tavsiyeleri
    Ahmet BATTAL

    “Kemalizm sahalara dönüyor” mu?
    Genel

    "2 milyon nüfuslu 2 uydu kent yapıyorsunuz" iddiaları hakkında açıklama
    Süleyman KÖSMENE

    Yeşil ağaçtan ateşin çıkartılması ne demek?
    Cevher İLHAN

    “100 günlük eylem plânı”nın akıbeti
    Genel

    AB ile kritik zirve

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.