Trabzonspor’un İranlı futbolcusu Amiri: Her şeyi Allah’tan isterimh

Trabzonspor’un İranlı futbolcuları Vahid Amiri, “Benim hayatımda belli katmanlar vardır. İlk sırada Allah geliyor. Her şeyi Allah’tan isterim” dedi.

Trabzonspor’un İranlı futbolcuları Vahid Amiri ve Majid Hosseini, bordo-mavili takımda şampiyonluk yaşamak istediklerini belirtti. Khorramabad Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra spor yöneticiliği konusunda yüksek lisans yapan Vahid Amiri ve beden eğitimi bölümünde okuyan Majid Hosseini, Trabzonspor dergisine verdikleri röportajda, hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atarak bordo-mavili kulübe geldiklerini aktardı. Sol kanat oyuncusu Amiri, İran’da küçük yaştaki yetenekli çocukları tespit etmek için bir çalışma yapılmadığına dikkati çekerek, “Bu nedenle 19 yaşından sonra kariyerim başladı. Tüm bunlara rağmen hedefime ulaştım. Umarım tüm gençlere örnek olurum. Benim hayatımda belli katmanlar vardır. İlk sırada Allah geliyor. Her şeyi Allah’tan isterim. İkinci sırada annem ve babam var. Benim için çok dua edip hep destek vermişlerdir. Maddi açıdan normal ailelerden bir kat aşağıdaydık. Ne paramız ne de torpilimiz vardı. Her şeyi kendi çabamızla elde ettik. Sonuç olarak verdiğim tüm sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadım.” ifadelerini kullandı.

Hosseini: Umarım hayırlı olur

Bordo-mavili takımın stoper oyuncusu Majid Hosseini ise Trabzonspor’a gelmeyi çok hayırlı gördüğünü belirterek, “Umarım takımım için de hayırlı olur. Burada taraftarlar çok iyi. Takıma ve bizlere karşı büyük sevgi besliyorlar. Ayrıca Vahid ile birlikte aynı takımda oynamak da çok güzel. Hedefim en iyi futbolumu sergileyip, takımımın başarılarına ve şampiyonluğuna katkı sağlamak.” ifadelerini kullandı.