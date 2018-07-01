Trabzonspor'un olağanüstü kurul toplantısında gerginlik

Trabzonspor'un Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde aidatlarını ödediklerini iddia eden bir grup kişi, kongre salonuna alınmayınca salon önünde gerginlik yaşandı.

Trabzonspor'un tüzük değişikliği için olağanüstü kurul toplantısının gerçekleştirileceği salonun önünde aidatlarını ödedikleri halde içeriye alınmadıklarını belirten bir grup taraftar, güvenlik görevlileriyle gerginlik yaşadı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen olağanüstü kongreye alınmayan ve kulübe üye olduğunu ifade eden bir grup vatandaş, yaşanan mağduriyetten dolayı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun gelip kendilerine açıklama yapmasını ve özür dilemesini istediler. DHA

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