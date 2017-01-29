Trabzonspor'un yeni stadının isim sponsoru belli oldu

Trabzonspor'un yeni stadının isim sponsoru Medical Park Arena olarak belirlendi.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve Asbaşkan Ahmet Çubukçu, yeni stadın isim sponsorunu açıkladı.

Gaziantepspor maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Usta, yeni stadın isminin Medical Park Arena olduğunu belirtti.

Usta, yeni bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Trabzonspor tarihi için önemli bir gün. Yeni bir statla yeni bir hayata başlıyoruz. İçine olağanüstü başarılar sığdırdığımız 50 yıllık bir mazimiz var. Trabzonsporumuz nasıl bizden önce birçok başarılara imza atmışsa, sizlerle ve bizlerle inanıyorum ki bundan sonra nice başarılara imza atacaktır. Arkadan gelen Trabzonspor nesilleri için, Türkiye’deki futbolun ulaşabileceği başarılara imza atabilecek bir kulüp olan Trabzonspor için gelecek yıllar önemli olacak. Bugün bir ilki yaşayacağız. Hüseyin Avni Aker’de ki ruhu yeni stadımıza taşımak üzere yeni bir başlangıç yapıyoruz. Gaziantepspor maçıyla başlıyoruz. Umarım buradaki ilk maçımızda başarılı bir başlangıca imza atmış oluruz" dedi.

"İŞBİRLİĞİ TRABZONSPOR’A ÇOK ŞEY KATACAK"

Usta, bu birlikteliğin Trabzonspor’a çok şey katacağına inandığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Burası büyük bir kompleks. İçinde bugün maçın oynanacağı stattan, antrenman sahaları ve kamp tesislerine kadar Türkiye’deki çok önemli bir tesis konuşuyoruz. Bu tesise yapılan açılışta Şenol Güneş Kompleksi adı verilmişti. Stadımızın da bir isim sponsoru olacaktı. Uzun zamandır bu konuda görüşmeler vardı. İsim sponsorluğu yapabilecek firma sayısı dünyada da Türkiye’de de çok fazla sayıda olmuyor. Son yıllarda isim sponsorluğu kulüpler için önemli bir kaynak. İşbirliği yapma konusunda yola çıktığınızda bunun büyük bir şirket olması gerekiyor. Benim için de enteresan bir gün. Asbaşkanımız bugün Trabzonspor’u temsil edecek, ben de başkan olarak sponsor firmayı temsil edeceğim. Stadın bugün itibariyle adı Medical Park Arena’a. Trabzonspor’a hayırlı olsun. Bundan böyle güçlü adımlarla geleceğe katkı sağlamak için işbirliği yapacağız. Medical Park Türkiye’nin en yaygın sağlık markası. Yaklaşık 30 hastanesi bulunan Türkiye’deki en büyük sağlık grubunu oluşturuyor. Medical Park markasını yıllarca sporun içerisinde gördük ama stat ismi konusu ilk defa oluyor. Bu birlikteliğin Trabzonspor’a çok şey katacağına inanıyorum. Kurucusu olduğum ve yönetim kurulu başkanlığını yaptığım Medical Park markasının sponsorluğunun Trabzonspor’a başkan olduğum döneme gelmesi de tesadüf oldu. Umarım hep birlikte her şey çok iyi olur."