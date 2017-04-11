Trabzonspor’un yükselen yıldızı...

TRABZONSPOR’un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, ligde 27 golü bulunan bordo mavililerin 8 golüne doğrudan katkı sağlarken performansıyla piyasa değerini de ikiye katladı.

Bordo mavililerin altyapısında yetişen Yusuf Yazıcı, özellikle ligin 2'nci yarısında düzenli olarak forma şansı bulmaya başladıktan sonra gol ve asistleriyle takımına önemli katkı sağladı. Ligde oynadığı 11 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Yusuf Yazıcı, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 4 karşılaşmada görev aldı, 2 gol atıp 4'de asist yaptı. Toplamda 15 maçta 14 gole doğrudan katkısı olan Yusuf Yazıcı, bu sezon Trabzonspor’a gol yollarında en çok katkı sağlayan isim oldu.

MEHMET EKİCİ’Yİ GERİDE BIRAKTI

Yusuf Yazıcı, bordo mavililerin devre arasında sözleşmesini yenilemek için masaya oturduğu ancak anlaşma sağlanamaması üzerine kadro dışı bıraktığı Mehmet Ekici’yi de gole katkı sağlama noktasında geride bıraktı. Mehmet Ekici, bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde 17 maçta 1553 dakika sahada kalırken, 3 gollük performans sergiledi. Ekici’nin kadro dışı bırakılmasının ardından düzenli olarak forma şansı bulan Yusuf Yazıcı ise 15 maçta 1184 dakika süre aldı, 3 gol ve 5 asistle 8 gole katkı sağladı.

DEĞERİNİ ARTIRDI

Yükselen performansıyla dikkat çeken Yusuf Yazıcı, piyasa değerini de artırdı. Genç oyuncu dünyaca ünlü futbol veri sitesi transfermarkt’a göre, 10 Ocak 2017’de 700 bin Euro gösterilen piyasa değerini 29 Mart 2017’de yapılan son güncellemeyle birlikte 1 milyon 250 bin Euro’ya yükseltti. Son güncellemenin ardından Yusuf Yazıcı değerini 2 ayda 500 bin Euro artırmış oldu.

ÇUBUKÇU TARAFTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, bordo mavili taraftarların takıma verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Beşiktaş karşılaşmasında taraftarların yoğun desteği karşısında büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Ahmet Çubukçu, “Taraftar el ele verdiğinde, bir ve beraber olduğunda aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Başta teknik ekip ve tüm futbolcuları tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.