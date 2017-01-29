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29 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Trabzonspor yeni stadında çok farklı

29 Ocak 2017, Pazar 18:01
Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında yeni stadı Medical Park Arena'daki ilk karşılaşmada Gaziantepspor'u 4-0lık skorla mağlup etti.

Trabzonspor, yeni evi Medical Park Arena'daki maçta Gaziantepspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Bordo mavili takıma galibiyeti getiren golleri 15 ve 49. dakikalarda Castillo, 28. dakikada Yusuf Yazıcı ile 73. dakikada panltıdan Uğur Demirok kaydetti.

Trabzonspor bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltirken ligin son sırasındaki Gaziantepspor 11 puanda kaldı.

Trabzonspor, Süper Lig'de Gaziantepspor maçıyla yeni stadı Medical Park Arena'da ilk karşılaşmasına çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 galip geldiği Atiker Konyaspor maçıyla 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda eden bordo-mavililer, yeni stadına Gaziantepspor maçıyla 'merhaba' dedi.

Trabzonspor taraftarları, dün kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk havaya rağmen maça yoğun ilgi gösterdi.

Bordo-mavili taraftarlar, 41 bin 461 kişilik kapasitesi olan yeni statlarının büyük bölümünü doldurdu.

Trabzonspor Kulübü, gişelerden ilk giriş yapan taraftarlara forma hediye etti.

Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, art arda 3. hafta da ligde aynı 11'i sahaya sürdü.

Yanal, ligin ikinci yarısında deplasmanda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettikleri maçlardaki kadroyu bozmayarak, aynı oyunculara Gaziantepspor maçında da görev verdi.

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