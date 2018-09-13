Transfere en çok ve en az harcama yapan ülkeler belli oldu

Bu yıl transfere dünya genelindeki futbol kulüplerinin harcadığı tutar, 7 milyar doları aşarak rekor seviyeye ulaştı.

FIFA tarafından hazırlanan "5 Büyüklerin Transfer Pazarı Analizi"ne göre, 2018 yılında transfer için ödenen tutar, önceki yıla oranla yüzde 11,5 artarak 7,11 milyar dolar oldu.

Avrupa pazarının en önemli ligleri İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa ile dünya genelinde istatistiklerin yer aldığı analize göre, 1 Haziran-1 Eylül 2018 döneminde kulüpler, 5,44 milyar dolar harcayarak yaz transfer sezonunun rekorunu da kırdı.

Yaz transfer döneminde 8 bin 401 transfer gerçekleşirken, 5 büyük ülke ise transfere 4,21 milyar dolar harcayarak piyasanın toplam hacminin yüzde 77,5'ini oluşturdu.

En çok harcamayı yine İngiliz kulüpleri yaptı

5 büyük ülkenin takımları, yaz sezonunda transfere önceki yıla oranla yüzde 6,6 daha fazla ödedi. İngiliz kulüpleri, 1,44 milyar dolarla önceki sezonlarda olduğu gibi transfere en fazla harcamayı yaptı.

En "cimri" Almanya

Önceki yaz transfer dönemine oranla İtalya yüzde 74,7, İspanya ise yüzde 42,2 daha fazla harcama yaparak dikkati çekti. 5 büyük ülke içinde en az ödeme yapan ülke ise transfere kasasından sadece 391 milyon dolar çıkaran Almanya oldu.