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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Tribünde büyük ayıp: Yobazlar camiye gidin namaz kılın

19 Aralık 2017, Salı 10:44
Atiker Konyaspor Kulübü, deplasmanda Göztepe'ye 1-0 yenildikleri maçın ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Göztepeli yöneticileri maç sonunda tebrik eden yönetim kurulu üyelerimize protokol tribününde bulunan bir şahıs 'yobazlar gidin camiye namaz kılın' diye bağırdı" ifadelerini kullandı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Göztepe ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın bitiş düdüğünün hemen ardından müsabakayı takip eden başkanımız Fatih Yılmaz ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerimize sözlü saldırıda bulunuldu.

CAMİYE GİDİN NAMAZ KILIN

Karşılaşmanın başından sonuna kadar sakin bir şekilde protokol tribününde maçı izleyen yöneticilerimiz müsabaka sonunda beklenmeyen bir tepkiyle karşılaştı. Göztepeli yöneticileri maç sonunda tebrik eden yönetim kurulu üyelerimize protokol tribününde bulunan bir şahıs "Yobazlar gidin camiye namaz kılın" diye bağırdı.

Yöneticilerimiz protokol tribününde yaşanan çirkin saldırı sonrasında uzun süre bu büyük terbiyesizliği yapan kişilerle tartıştı. Olayların büyümesi üzerine Göztepe SK başkanı Mehmet Sepil yönetim kurulu üyelerimizi özür dileyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Protokol tribününde yaşanan çirkin saldırının ardından konuşan asbaşkanımız Mehmet Günbaş "Protokol tribününde şahsımıza ve şehrimize büyük bir terbiyesizlik yapılmıştır. Maç sonunda tebrik etmek için Göztepeli yöneticilerin yanına geldiğimizde şeref tribününde oturmayı hak etmeyen ve ortamı germek için hazırda beklediği her halinden belli olan zavallı bir adam bizleri hedef alarak bir takım sözler sarf etmiştir. Ayrımcı, ötekileştirici hem insanlığa hem futbolun ruhuna yakışmayan bu çirkin davranış şeklini misafir takım yöneticilerine ve şehrine reva görenleri kınıyoruz. Konya'ya gelen konuk takımların yöneticilerine gösterdiğimiz misafirperverliği maalesef dışarıda göremiyoruz. Bu futbol adına büyük bir ayıp olarak karşımıza çıkıyor. Göztepeli yöneticileri tebrik ediyor, protokol tribünündeki provokatörlere gerekli işlemlerin yapılmasını bekliyoruz" dedi."

Haber Merkezi

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  • Hüseyin şen

    19.12.2017 15:32:22

    Bu şahsi bir hakaret değil. Müslümanı inciten bir saldırıdır. Nefret suçudur. Derhal savcılığa suç duyurusu yapılmalıdır.

  • HÜSEYİN İLHAN

    19.12.2017 11:34:38

    Ata sözü;'kem söz sahibine aittir,

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