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14 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Tribünlerde küfür etme, futbolu kirletme projesi

14 Eylül 2018, Cuma 21:50
Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, "Küfür hiçbir takıma fayda sağlamaz" dedi.

Samsunspor Kulübü, “Küfür etme, futbolu kirletme.” adı altında proje başlattı. TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Samsunspor’un kulüp yönetimi, uygulamaya konulan proje kapsamında sahalarında yapacakları maçlarda rakip takımın teknik heyet ve yedek kulübesinin arkasındaki tribünde taraftar bulunmaması kararı aldı. Karar kapsamda bu alanda kombinesi bulunan taraftarlara stadyumun başka bölgelerinden yer verilecek. Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, yaptığı açıklamada, Samsunspor olarak maç günlerinin şölen havası içinde geçmesini arzu ettiklerini söyledi. Futbolun bir şölen olduğunu belirten Uyanık, “Taraftar maç günleri çocuk ve eşleriyle maça gelip eğlensin, bunun bir şölen olduğunu unutmadan, rakip takım ve taraftarına küfretmeden maçı takip etsinler istedik.” dedi.    

Rakip takımın yedek kulübesindeki futbolcuların oturdukları yerin arkasını seyirciden arındıracaklarını belirten Uyanık, şöyle devam etti: “Rakip takımın futbolcu ve teknik ekibine yönelik psikolojik baskı, küfür veya hakaret istemiyoruz. Yedek kulübelerinin arkasındaki tribünlerde bilet satılmışsa bile o biletleri iptal edeceğiz. 

Hiçbir taraftarımız rakip takımın yarım metre üst tarafında onlara küfretmeyecek. Bizim böyle etik dışı yöntemlerle gelecek menfaatlere ihtiyacımız yok.” Başkan Uyanık, projenin başarılı olması için çalışacaklarını dile  getirerek şöyle konuştu.: “Güzel olan her şey taklit görür. Bizim, ‘Tüm Türkiye’de böyle olsun.’ diye iddiamız yok ama bunu kendi taraftarımız içinde uygularsak diğer takımların da uygulayacağına inanıyorum. Futbol herkes için bir sevda. Futbol ile küfrün bağdaşacak hiçbir yanı yok. Küfür hiçbir takıma fayda sağlamaz.” 

Haber Merkezi

Etiketler: futbol, tribün, spor, ahlâk, Samsunspor
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