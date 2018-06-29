Tunus ve Panama da Dünya Kupası'na veda etti

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu son maçında Tunus, Panama'yı 2-1 yenerken, iki ülke de kupaya veda etti.

Grupta daha önceki maçlarda üst tura çıkma imkanlarını yitiren iki ülke de kupaya veda etti. 33. dakikada Panama 1-0 öne geçti. Jose Luis Rodriguez'in ceza yayı önünden yaptığı vuruşta, savunmada Meriah'a çarparak yön değiştiren top ağlara gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Panama'nın üstünlüğüyle sona erdi. 51. dakikada Tunus skoru eşitledi. Sliti'nin pasıyla ceza sahasının sağ tarafında topu kontrol eden Khazri meşin yuvarlığı içeri çıkardı. Fakhreddine Ben Youssef, altıpas çizgisi üzerinde buluştuğu topu filelere gönderdi: 1-1 Fakhreddine Ben Youssef'in kaydettiği bu gol, Dünya Kupası tarihinin 2500. golü olarak kayıtlara geçti. 66. dakikada Tunus öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Haddadi'nin pasında arka direkte boş pozisyonda topla buluşan Khazri, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2 Tunus, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. AA

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