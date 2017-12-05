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5 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Türk sporcuların Macaristan'a iltica ettiği iddiasına soruşturma başlatıldı

05 Aralık 2017, Salı 16:28
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı haber sitelerinde, 16 kişilik halk oyunları ekibinin 11 üyesinin yarışma için gittikleri Macaristan'a iltica ettiğine dair haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, konunun her yönüyle aydınlatılması için söz konusu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu. 

Federasyon suç duyurusunda bulundu

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu, yaptığı açıklamada, Macaristan'da kasım ayı başında düzenlenen festivale Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği aracılığıyla giden 16 kişiden 11'inin geri dönmediğinin bilgisini aldıklarını belirtti.

Sporcuların yurt dışında ülkeyi temsil etmelerine imkan sağlamanın federasyonun görevlerinden biri olduğunu dile getiren Ozanoğlu, "Bu yıl 86 grup bu şekilde yurt dışında festivale gitti. Son gruptan dönmeyen kişilerin olduğunu biz de öğrendik ve sorumlularla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Olay şu an savcılıkta." ifadelerini kullandı.

Bakanlık soruşturma başlattı

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanlığı da müfettiş görevlendirerek olayla ilgili soruşturma başlattı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"Halk Oyunları Yaza Veda" etkinliği için gittiler

Edinilen bilgiye göre, Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği, 5-10 Kasım'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen "Halk Oyunları Yaza Veda" etkinliğine davet edildi.

Açıklamada bulunan ve isminin gizli kalmasını isteyen Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği'nden bir yetkili, davetin ardından etkinliğe katılmak istediğini beyan eden ve dernek üyesi olmayan 16 kişi için Ankara İl Spor Müdürlüğüne ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonuna başvuru yaptıklarını anlattı.

Bu kişilerle ilgili gerekli incelemenin yetkili kurumlar tarafından yapıldığını ve suç ya da sorun teşkil edebilecek herhangi bir duruma rastlanılmadığını kaydeden dernek yetkilisi, başvuruların ardından yurt dışına çıkış için gerekli izinlerin verildiğini ifade etti.

Yasal izinleri alan 16 kişi, belgeleriyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesine başvurdu. Evrakta eksiklikleri bulunmayan bu kişilerin müracaatları kabul edilerek kendilerine hizmet pasaportu verildi.

AA

Etiketler: ankara, soruşturma
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