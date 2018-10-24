Türk Telekom'da golsüz beraberlik

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, sahasında Almanya'nın Schalke 04 ekibiyle 0-0 berabere kaldı.

İlk yarı 9. dakikada Garry Rodrigues'in ceza yayı dışında sol çapraza yakın noktadan çektiği sert şutta kaleci Nübel, meşin yuvarlağı yumruklayarak güçlükle kornere çeldi. 13. dakikada Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Konoplyanka, ceza sahasına girer girmez kaleci Muslera'nın üzerinden aşırtma vuruşunu yaptı. Boş kaleye doğru yönelen topa Martin Linnes, altıpas içinde müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu. 17. dakikada Rudy'nin soldan kullandığı kornerde takım arkadaşının aşırttığı topa Embolo altıpasta kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı çıktı. 34. dakikada Maicon'un ceza yayı dışında kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 45. dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rodrigues, pasını Eren Derdiyok'a çıkardı. Eren'in altıpasın içinde gelişine çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Nübel'den döndü. 45+1. dakikada Maicon'dan sıyrılan Konoplyanka'nın ceza alanına girerek yaptığı vuruşta, kaleci Muslera topu kornere çeldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. AA

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