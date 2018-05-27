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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Türkiye 558. kez sahaya çıkacak

27 Mayıs 2018, Pazar 17:57
A Milli Futbol Takımı, İran ile yarın İstanbul'da yapacağı hazırlık maçıyla 558. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 264'ü özel geride kalan 557 maçta, biri hükmen olmak üzere 210 galibiyet aldı, 129 defa berabere kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi.

 

Ay-yıldızlı ekip, 239'u deplasmanda, 239'u evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 732 gol attı, kalesinde 808 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 557 karşılaşmanın 479'unu Avrupalılarla, 30'unu Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 557 maç içinde birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Başakşehir'de ikinci milli heyecan

Türk Milli Takımı, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki ikinci maçını İran ile oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip bu statta ilk maçını Yunanistan ile oynamıştı. Türkiye, o karşılaşmayı 3-0 hükmen kazanmıştı. 

Milliler 2,5 yıl sonra İstanbul'da

A Milli Futbol Takımı, İran karşılaşması ile yaklaşık 2,5 yıl sonra İstanbul'da bir maça çıkacak.

İstanbul'daki son karşılaşmasını 17 Kasım 2015'te 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayan ay-yıldızlı ekip, Türkiye'deki son 11 maçının 7'sini Antalya, 3'ünü Eskişehir, birini de Konya'da yapmıştı.

Lucescu dönemindeki 9. maç

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 9. maçına İran karşısında çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 8 maçta 2 galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu, 2 kez de eşitliği bozamadı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ağustos 2017'de 2+1 yıllık sözleşme imzalanan Lucescu yönetimindeki milli takım, ilk maçında, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam ile çıktığı ikinci maçta, elemelerde Hırvatistan'ı Eskişehir'de 1-0 yenmeyi başardı. Milli takım, Lucescu yönetimindeki üçüncü karşılaşmasında İzlanda'ya Eskişehir'de 3-0 mağlup olarak, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti, dördüncü maçında ise deplasmanda Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, deneyimli teknik adam idaresindeki hazırlık maçlarında ise Romanya'ya deplasmanda 2-0, Arnavutluk'a Antalya'da 3-2 yenilirken, sahasında İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup etti. Milli takım son hazırlık maçında ise deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.

Mayıs ayında 21 galibiyet

A Milli Futbol Takımı, 95 yıllık tarihinde mayıs ayında 54 maça çıktı. Ay-yıldızlı ekip 54 karşılaşmada 21 galibiyet, 22 yenilgi ve 11 beraberlik aldı.

Milli takım, bu karşılaşmalarda 68 gol atarken, kalesinde ise 78 gol gördü.

Mayıs ayındaki en farklı galibiyetini 28 Mayıs 1950'de yarınki rakibi İran karşısında 6-1'lik sonuçla alan Türkiye, en farklı yenilgisini ise 28 Mayıs 1928'de Mısır'a 7-1 mağlup olarak yaşadı. 

2018'deki üçüncü maç

Ay-yıldızlı ekip, İran karşılaşması ile 2018 yılındaki üçüncü hazırlık maçına çıkacak.

Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmada İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda ise Karadağ ile 2-2 berabere kalmıştı. 

AA

Etiketler: milli takım, türkiye, iran
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