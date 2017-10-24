Türkiye-Arnavutluk maçının biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın 13 Kasım Pazartesi günü Arnavutluk ile yapacağı özel karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Antalya Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletlerinin, Milli Takım Taraftar Kulübü'nün kırmızı kategori üyeleri için öncelikli olarak satışa çıkarıldığı duyuruldu. Üç ayrı kategoride 20, 15 ve 10 liradan satışa sunulan biletlerin, sadece "taraftarkulubu.tff.org" internet sitesi üzerinden satılacağı ve ücretsiz kargo ile sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi. Milli Takım Taraftar Kulübü'nün kırmızı kategori üyeleri, 27 Ekim Cuma gününe kadar öncelikli olarak bilet temin edebilecek. AA

Okunma Sayısı: 345

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.