Türkiye-Arnavutluk özel maçı Antalya'da

A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ile 13 Kasım Pazartesi günü oynayacağı özel karşılaşma Antalya'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki hazırlık müsabakası Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Milli takım, bu maçla Antalya Stadı'nda altıncı kez sahaya çıkmış olacak. 33 bin seyirci kapasiteli stadyum, ay-yıldızlı ekibe 2-1 kazanılan İsveç, 1-0 galip gelinen Karadağ, golsüz berabere kalınan Rusya, 2-0 kazanılan Kosova ve yine 2-0 kazanılan Finlandiya maçlarında ev sahipliği yapmıştı.

Romanya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

Bu arada, A Milli Futbol Takımı'nın 9 Kasım Perşembe günü Romanya ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçının misafir tribün biletleri de satışa sunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için öncelikli satışa sunulan biletler, internette "www.taraftarkulubu.tff.org" üzerinden 26 Ekim Perşembe gününe kadar 22 liraya temin edilebilecek.

Biletler, "Yurt dışı teslimat noktası" seçeneğiyle taraftarlara ulaştırılacak. Romanya'daki teslimat noktası ise daha sonra TFF'nin internet sitesinden ve "www.taraftarkulubu.tff.org"dan duyurulacak.