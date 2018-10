Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, ilk günden beri doğru mesajlar vermek ve futbolun güzelliğini ortaya çıkarmaya yönelik çalıştıklarını ancak artık iyi niyetlerini kaybettiklerini söyledi.

Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "İlk günden beri Beşiktaş olarak kamuoyuna doğru mesajlar vermek, pozitiften beslenmek, futbolun güzelliğini ortaya çıkarmak için gayret içinde olduk. Fakat bazı gerçekleri ortaya koymanın vakti geldi. 6,5 senelik başkanlık, 10 aylık Kulüpler Birliği başkanlığım süresince iki tarafı da yönetirken aldığımız sorumlulukları bir yere refere etmeye çalışmadım. Özeleştiri ve görevlerimizi yapma gayretinde olduk. İyi niyetten şüphe etmiyoruz, kasıt aramıyoruz, hakemler pırlanta gibi onlar da hata yapacaklar dedim ama artık fikrimi değiştirdim. Artık hakemlerin eleştirilmesi gerektiği noktaya geldik. Beşiktaş pış pış yapılıp idare edilecek kulüp değildir. Herkes işini yapacak bize laf yetiştirmeyecek." diye konuştu.

"VAR iyi ama Türkiye'de uygulaması rezalet"

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin doğru bir uygulama olduğunu ancak hakemlerin eğitilmesi gerektiğini vurgulayan Orman, şöyle devam etti:

"VAR doğru bir sistem, eleştirmiyorum. 10 dakika kapandı herkes ihtiyacı gördü. Hatayı yapan sistem değil insan. Bu insanları eğitmemiz gerekiyor. VAR iyi ama Türkiye'de uygulaması rezalet. VAR, Dünya Kupası'nda uygulandı ve yüzde 99.3 başarıya ulaştı. Türkiye'de niye ulaşamıyor. Sorumlular bu insanları eğitmekle sorumlular. Ben bunun eğitmeni değilim. VAR'ın tek uygulanmadığı kulüp Beşiktaş. Adam topu eliyle kesiyor penaltı verilecek, VAR sistemi yok. Bütün uygulamalara bakıyoruz. VAR'ı yönetenler aleyhimize çalışmaya başladılar. Bunu hangi eğitimle düzeltmeye çalışıyoruz belli değil. Cüneyt Çakır, Dünya Kupası yönetti. Nerede oradaki Cüneyt Çakır nerede buradaki Cüneyt Çakır. Eyyamcılıkla, bugünü kurtarmakla bu iş çözülmez. Herkes her maça verilsin, adil yönetsinler. Kimsenin kimseden korkusu yok. Beşiktaş olarak artık iyi niyet aramıyoruz."

VAR'a yabancı denetmen önerisi

Fikret Orman, VAR sisteminin denetlenmesi için yurt dışından bir uzman getirilmesini Kulüpler Birliği Vakfının ilk toplantısında gündeme alacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"İcranın başındaki bizler nasıl özeleştiri yapıyorsak federasyon da yapmalıdır. Bizim muhatabımız MHK değil onun bağlı olduğu TFF'dir. Bunu düzeltmek için bir heyet var mı? Dünya Kupası'nda Rosetti, VAR odasında oturup bütün maçları inceliyordu. Biz hakemleri oraya bıraktık, var mı var. Hem sisteme hem futbola hem de hakemliğe olan güvene zarar veriyor. İlk Kulüpler Birliğinde gündeme getireceğim. Maçları yurt dışından incelesinler, raporlama yapsınlar ve MHK'ye verelim. Yurt dışından danışman getirelim. Bütün kulüplerin maçlarını bizim namımıza izlesinler ve MHK'ye raporlasınlar. Ahbap çavuş ilişkisiyle bu iş olmayacak."

"VAR'ı hakemlere mazeret olsun diye istemedik, az hata olsun diye istedik"

VAR'ı hataların aza inmesi için istediklerini dile getiren Fikret Orman, "Bir şey oluyor, VAR'a gidelim diyorlar. Hakem maçı doğru yönetecek, her mevzu VAR'a gitmeyecek. VAR yokmuş gibi yönetecek, talimatname öyle. VAR'ı hakemlere mazeret olsun diye istemedik, az hata olsun diye istedik. Konyaspor maçındaki penaltı komedi. O gol olmuş olsa Beşiktaş'ın kaçan puanları ne olacak? Özür dilemeyle geçmiyor ki. Medel'e verilen kırmızı kartın, kırmızı olmadığını bütün dünya gördü." ifadelerini kullandı.

"Federasyonun tek sorumluluğu 2024'e hazırlanmak mı?"

Türkiye Futbol Federasyonunun 2,5 aydır yönetim kurulu toplantısı yapmadığını anlatan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz federasyonun kulüpleri değiliz. Federasyon kulüplerin federasyonudur. Federasyon 2024'e tıkandı kaldı. Federasyonda 2,5 aydır yönetim kurulu toplantısı yapılmıyor. Federasyonun tek sorumluluğu 2024'e hazırlanmak mı, tek misyonu bu mu? Sıkıntılar çekilen şu dönemde tek iş 2024 mü? Kulüpler Birliği olarak 10'a yakın yazı yazdık birine cevap verilmedi. Yönetim kurulu toplantısı yapılmıyor o yüzden kararlar alınmıyor diyorlar. Benim akşam 9'da maçım bitti, 12'de yönetim kurulu yapıldı ve Caner'e ceza verildi. Talimat maçtan 3 saat sonra değişiyorsa Kulüpler Birliği söyleyince niye olmuyor? Kulüpler var diye, lig oynanıyor diye federasyon var. Bunların derdini çözmek Kulüpler Birliğinin değil federasyonun misyonu. Futbolu güzelleştirmek, adaleti sağlamak, tribünleri doldurmak kulüplerin bireysel işi değil."

"Beşiktaş'a sahip çıkmak ve Beşiktaş duruşunu göstermektir"

Taraftarların "Beşiktaş'a sahip çık" diye yaptıkları tezahüratlara da değinen Orman, şunları aktardı:

"Bazı maçlardan sonra hakem hatalarına değil kendimize bakmamız gerektiğini ifade ettim. Taraftara şirin laflar söylemek kolaydır. Bu ailenin parçası olan herbirimizin yapması gereken doğru şeyleri yapmaktır. Bazen taraftarın hoşuna gitmeyecek şeyler söylesek de Beşiktaş'ın centilmenliğini öne çıkaracak şeyler içinde olduk. Son zamanlarda 'sahip çık' diye tezahürat yapıyorlar. Bir işi yaparken kendi işimizi kimseye refere etmedik. İlk günden beri Beşiktaş'a sahip çıktık. Yapılan bütün icraatlar Beşiktaş'a sahip çıkmak üzerinedir. Bütün işimiz Beşiktaş'a sahip çıkmak ve Beşiktaş duruşunu göstermektir. Bazı şeyler taraftarın hoşuna gitmeyecek laflar olsa da doğrusu neyse onu yapmaya çalıştık. Beşiktaş taraftarına her yerde sahip çıktık. Saldırılar yapıldı, bu saldırıların hepsinde sahip çıktık. Saldırıya uğrayanları bizzat aradık, hukuken takipçisi olduk. Her yerde davalar açtık, İçişleri Bakanı ile görüştük. Taraftarımız masaya yumruğunuzu vurun diyor. Bu bir şovdur biz icraatsal şeyler yaptık. Her yaptığımızı kamuoyuyla paylaşmak durumunda değiliz. Her durumda mücadele ettik. Bunu şov esaslı yapmadık. Camiamıza sahip çıkmaya gayret ettik. Haftada yedi gün çalışıyorum. Tek işimiz Beşiktaşın menfaatlerini korumak, Beşiktaş'ı iyi temsil etmek. Beşiktaş'ı yönetenlerin tek amacı Beşiktaş'ı başarılı yapmak. Şampiyonluklar gelirken de biz vardık. Bize güvensinler. Bazen onları üzecek laflar söyleyebilirim. Onlar benim ailemin bir parçası. Karşı komşunun ailesine kızacak halim yok ki. Bu bir aile bütünlüğüdür."

"Konya'daki olaylara müdahil olduk. Sonuna kadar takipçisi olacağız"

Konyaspor ile oynanan 21 Yaş Altı Ligi müsabakasında yaşanan olaylarla ilgili olarak Fikret Orman, "İçeride oynadığımız maçlarda başka takımlara küfür edildi, onu kınayan açıklamalar yaptık. Bunları Beşiktaş etiği için yaptık. Belki taraftarın hoşuna gitmedi. Açıkçası aynısını da diğer takımlardan bekledim. Son iki haftada Bursalı arkadaşlar üzerinde Beşiktaş forması olan taraftarlara saldırdılar. Konya'da başımıza gelen olaylar var. Kişileri camialarla birleştirmedik. Karşı taraftan da üzüldük denmesini beklerdim. Eminim üzülmüşlerdir. Takıma bir ziyarette bulunmuşlar. Her konuşma 'Üzgünüz ama...' diyerek bir yere bağlanmaya çalışılıyor. Konya'daki olaylara müdahil olduk. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Savcılıktan suç duyurusunda bulunduk. Federasyonun da dahil olarak bir karar vermesi lazım. Oyuncuların olduğu yerde teknik adamların müdahalesine yol açarsanız PAOK maçında sahaya silahla girildiği olaya kadar gider bu işler. Olaya karışanlar savcılık haricinde futbol ailesi tarafından da cezalandırılmalıdırlar." şeklinde konuştu.

Futbolu güzelleştirmenin bir tek Beşiktaş'ın vazifesi olmadığını vurgulayan Orman, "Beşiktaş edepli bir kulüptür. Buna çok dikkat ediyoruz. Her seferinde nezakete, zerafete önem veriyoruz. Bu bir tek bizim değil bütün futbol ailesinin işi. Mevlana'nın bir sözü var; Edep aklın tercümanıdır. Herkes edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar değerlidir." yorumunu yaptı.

Futbolcu ödemelerinin Türk lirası üzerinden yapılması ile ilgili bir soru üzerine Fikret Orman, "Devletin bir kanunu var. Kanun çıktıktan sonra istişare ettik. Şu anki Hazine ve Maliye Bakanlığı bir kur belirledi, ona göre hareket edilecek. Devletin kanunları var. İlave vergi gelse oyuncularımıza "Bunu kabul etmiyoruz" diyebiliyor muyuz, diyemiyoruz. Bu kanunun gerekliliği neyse hep beraber yönetmeye çalışacağız. Türkiye zor bir süreç geçiriyor, kulüpler de zor süreçler yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Orman, ayrıca Atiker Konyaspor maçı sonrasında Pepe'nin maçın hakemine teşekkür ettiği yönündeki bir soruya, "Pepe, Portekizce konuşuyor. Hakem hangi lisanda anladıysa yanlış anlamıştır diye düşünüyorum." diye cevap verdi.