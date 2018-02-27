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Türkiye'den Avrupa kupalarına katılacak takım sayısı değişmedi

27 Şubat 2018, Salı 22:52
2018-2019 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına 22 yerine 26 takım doğrudan katılacak, 6 takım ise elemeler sonucunda organizasyonda yer alacak.

UEFA, 2018-2019 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi statüsünde bazı değişikliklere giderken, Türkiye'den 5 takım gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyi sürdürecek.

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018-2019 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına 22 yerine 26 takım doğrudan katılacak, 6 takım ise elemeler sonucunda organizasyonda yer alacak.

UEFA sıralamasında ilk 4 basamakta yer alan ülkelerden (İspanya, Almanya, İngiltere, İtalya) dörder, 5 ve 6. sıradaki ülkelerden (Fransa, Rusya) ikişer, 7, 8, 9 ve 10'uncu sıradaki ülkelerden (Portekiz, Ukrayna, Belçika, Türkiye) ise birer takım UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek.

Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonlarının da 26 takım içinde organizasyona doğrudan katılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım, liginde doğrudan katılma hakkına sahipse UEFA sıralamasında 11. basamakta yer alan ülkenin (Çekya) şampiyonu da UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt dahil olacak.

Avrupa Ligi şampiyonu da liginde doğrudan katılma hakkı elde ettiği takdirde UEFA sıralamasının 5. basamağındaki ülkenin (Fransa) lig 3.'sü Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak adını yazdıracak.

Şampiyonlar Ligi ön eleme aşamasındaki mevcut format korunurken, elemelerden 6 takım gruplara yükselecek. Böylece, önceden olduğu gibi toplamda 32 takım Şampiyonlar Ligi gruplarında boy gösterecek.

Bir ülkenin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gönderebileceği en fazla takım sayısı 5 olarak belirlendi

Öte yandan, bir ülkenin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gönderebileceği en fazla takım sayısı 5 olarak belirlendi.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında, ilk 5 sırada yer alan ülkelerden ikişer, 6 ile 12. sıra arasında yer alan ülkelerden birer olmak üzere 17 takım doğrudan yer alacak.

Ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerini geçemeyen 10 takım daha yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek. Gruplarda yer alacak diğer 21 takım ise UEFA Avrupa Ligi ön elemelerindeki maç sonuçlarına göre belirlenecek. Toplamda 48 takım UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele verecek.

Türkiye'den Avrupa kupalarına katılacak takım sayısı değişmedi

Türkiye'den Avrupa kupalarına katılacak takım sayısı değişmedi. Türkiye'den Avrupa kupalarında 5 takım yer almayı sürdürecek.

UEFA sıralamasında 10. sırada yer alan Türkiye'den, Süper Lig şampiyonu doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken, 2. sırada bitiren takım 2. ön eleme turundan itibaren organizasyona dahil olacak, elenirse UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Türkiye Kupası'nı kazanan takım doğrudan UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalırken, Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, 3. ön eleme, 4. tamamlayan takım ise 2. ön eleme turundan organizasyona dahil olacak.

Öte yandan, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki grup maçlarının gelecek sezondan itibaren TSİ 19.55 ve 22.00'de başlaması bekleniyor.

AA

Etiketler: şampiyonlar ligi
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