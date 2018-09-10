Türkiye'den mükemmel geri dönüş

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta deplasmanda İsveç'i 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yendi.

14. dakikada Oğuzhan Özyakup'un yaklaşık 30 metre mesafeden sert şutunda top kaleci Olsen'in üzerine gitti. 29. dakikada İsveç'te Berg, kaleci Sinan Bolat'la karşı karşıya kaldı. Berg'in vuruşunda, Sinan yere yatarak topu kurtardı. 34. dakikada İsveç öne geçti. Sebastian Larsson'un ceza sahasına gönderdiği topla sol tarafta buluşan Augustinsson'un kafayla altıpasın önüne çıkarttığı topa Thelin'in kafa vuruşunda, kaleci Sinan Bolat'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak direkten döndü. Direkten dönen topu takip eden Thelin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0 43. dakikada Albin Ekdal'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Berg, kaleci Sinan Bolat'la karşı karşıya kaldı. Berg'in vuruşunda, top üstten auta gitti. 45+3. dakikada Jimmy Durmaz'ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şutta top direğin dibinden auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı İsveç'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 49. dakikada Claesson, yaklaşık 30 metreden çektiği sert şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0 51. dakikada Mehmet Topal'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak direk dibinden filelere yolladı: 2-1 70. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ceza sahasına ortaladığı topa kale sahası içinde Cenk Tosun'un yaptığı kafa vuruşunu kaleci son anda kurtardı. 88. dakikada Türkiye, skora eşitliği getirdi. Oğuzhan Özyakup, topu ceza sahası içindeki Cenk Tosun'a gönderdi. Sırtı kaleye dönükken şık bir pasla Cenk, Emre Akbaba'yı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Emre, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-2 90+2. dakikada Türkiye, öne geçti. Milli takımda solda Serdar Gürler'in ceza sahasına yaptığı ortada Emre Akbaba, düzgün kafa vuruşuyla topu bir kez daha filelere gönderdi: 2-3 A Milli Futbol Takımı, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla milli takım, ikinci maçında ilk galibiyetini alarak puanını 3 yaptı. İsveç ise ilk maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Statta yapılan anonsta karşılaşmayı 21 bin 832 kişinin seyrettiği duyuruldu. AA

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