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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

"Türkiye'den transfer teklifi aldım"

26 Mayıs 2018, Cumartesi 12:24
Önümüzdeki sezon Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyecek Kenan Karaman, A Milli Takım'da kalıcı olmak istediğini söyledi.

Milli takımın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunda yer alan 24 yaşındaki milli futbolcu Kenan Karaman, yaptığı açıklamada, olumlu bir sezon geçirdiğini belirtti.

Romanya ile 2017 Kasım'da yapılan özel maçta ilk kez A Milli Futbol Takımı formasını giyen Kenan, "Bu sezon, A Milli Takım'da ilk maçlarımı yaptım. Çok gururlandım. İnşallah bunun devamını getireceğim. Milli takımda oynamak benim için ayrı bir duygu. Milli takımda kalıcı olmak istiyorum. Bunun için çalışacağım." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçlar öncesinde iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini aktaran Kenan Karaman, "Önümüzde 3 önemli maç var. Üç takım da 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Bizim için güzel bir deneyim olacak. Bu maçlar, eylül ayında yapacağımız UEFA Uluslar Kupası karşılaşmaları öncesi çok önemli." diye konuştu.

Milli futbolcu, 4 sezondan bu yana mücadele ettiği Almanya temsilcisi Hannover 96'dan Fortuna Düsseldorf'a transfer olduğunu ifade ederek, "İnşallah Fortuna Düsseldorf'ta kalıcı olurum. Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'ya yeni çıktı. Yeni bir ekip. Kaan Ayhan'da orada oynuyor. Kaan ile çok uzun zamandır tanışıyoruz. İyi bir arkadaşlığımız var. Onun takımına geldiğim için çok sevindi. İnşallah Fortuna Düsseldorf'ta birlikte başarılı oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'den transfer teklifi aldım"

Kenan Karaman, Türkiye'den transfer teklifi aldığını fakat Bundesliga'daki hedeflerine henüz ulaşmadığı için bunu kabul etmediğini dile getirdi.

Türkiye'nin Avrupa'da oynayan futbolcular için cazip bir ülke olduğunu anlatan 24 yaşındaki oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'den transfer teklifi aldım. Takımın ismini vermek istemiyorum. Türkiye'de büyük takımlarda oynamak ayrı bir duygu ama henüz Bundesliga'daki hedeflerime ulaşmadığım için bu teklifi kabul etmedim. Şu an Bundesliga'yı düşünüyorum. Diğer milli oyuncularla beraber hepimiz Almanya'da Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Herkesin, oynadığı takımda çok önemli roller üstlendiğini düşünüyorum. İnşallah daha çok genç Türk vatandaşı futbolcu, Almanya'da kendisini gösterir."

Hücum hattının her bölgesinde oynayabilen Kenan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun kendilerine çok şey katabileceğini kaydetti.

İsveçli yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic'i idolü olarak gören Kenan Karaman, gelecekte büyük takımlarda oynamayı hedeflediğini aktardı.

AA

Etiketler: milli takım, kenan karaman
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