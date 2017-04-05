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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Türkiye'den UEFA Yönetim Kurulu'na seçildi

05 Nisan 2017, Çarşamba 14:53
TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı UEFA Yönetim Kurulu'na seçildi.

UEFA'ya üye 55 ülke federasyonunun başkan ve yöneticilerinin katılımıyla her yıl organize edilen Olağan UEFA Kongresi'nin 41.'si Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapıldı. 

Helsinki Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Olağan UEFA Kongresi'nde Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, 34 oyla UEFA Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Yardımcı 34 oy alarak ilk turdaki 28 oy barajını geçti ve UEFA Yönetimine girdi. 

Servet Yardımcı ile birlikte seçilen 8 üye 4 yıl süreyle UEFA Yönetim Kurulu'nda görev yapacak.

Şenes Erzik'ten sonra UEFA Yönetimi'nde yeni Türk Yönetici Servet Yardımcı olurken, UEFA'nın 41. genel kurulunda alınan kararlar sonrasında Şenes Erzik'in UEFA asbaşkanlığından sonra UEFA'yı FIFA'da temsil etme görevi de sona erdi.

Bu arada TFF'yi Helsinki'de Yıldırım Demirören, Ali Dürüst, Servet Yardımcı, Alaattin Aykaç, Mustafa Çağlar, Cengiz Zülfikaroğlu, Şeref Yalçın, Kadir Kardaş temsil etti.

FFF'den Orman ve Güneş'e şok!

Fransa Futbol Federasyonu, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'in bu akşam oynanacak Metz - Lyon maçını izlemesine izin vermedi.

Önümüzdeki hafta Lyon ile UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynayacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Lyon'un maçını yerinde takip etmek için bugün başkan Fikret Orman ile birlikte Fransa'ya gitmek istedi. Ancak Fransa Futbol Federasyonu'na maçı izlemek için resmi talepte bulunan Beşiktaş Kulübü, ilginç bir şekilde ret cevabı aldı. Fransa Futbol Federasyonu, Metz - Lyon maçının ceza sebebiyle seyircisiz oynanacağını ve bu sebepten dolayı dışarıdan hiç kimsenin stada giremeyeceğini gerekçe göstererek, Beşiktaş'a ret cevabı verdi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Şenol Güneş de bunun üzerine bu akşam Fransa'ya gitmekten vazgeçmek zorunda kaldı.

Bu arada kulüpten alınan bilgiye göre, Lyon'un Beşiktaş'ın 3 maçını takip ettiği ve hem federasyon, hem de kulüp tarafından hiçbir zorluk çıkarılmadığı halde Fransa Futbol Federasyonu'nun böyle bir gerekçe öne sürmesi manidar karşılandı.

 

DHA

Etiketler: uefa, servet yardımcı
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