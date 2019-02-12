Türkiye, Fransa'yı Konya'da ağırlayacak

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde sahasında Fransa ile yapacağı üçüncü hafta karşılaşması Konya'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü sahasında Fransa ile yapacağı mücadelenin Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacağı bildirildi. Açıklamada, karşılaşmanın saat 21.45'te başlayacağı kaydedildi. Ay-yıldızlıların elemelerde İzlanda ile deplasmanda yapacağı dördüncü hafta müsabakasının da 11 Haziran Salı günü Reykjavik kentindeki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynayacağı bildirildi. Mücadelenin TSİ 21.45'te başlayacağı aktarıldı. AA

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