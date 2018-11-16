Türkiye-İsveç maçına doğru Lucescu'dan açıklamalar

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın İsveç ile yapacakları maçın önemini bildiklerini ve buna göre mücadele edeceklerini söyledi.

Lucescu, milli futbolcu Cenk Tosun'un da katılımıyla Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, kendileri için tüm maçların önem taşıdığını ve bunun da farkında olarak mücadeleye çıkacaklarını dile getirdi.

Yeni ve genç bir ekip oluşturduklarını belirten Lucescu, şunları kaydetti:

"Oyuncularımızın tecrübelerini yükseltmeye çalışıyoruz. Zannediyorum Avrupa'nın en genç milli takımına sahibiz. Gelecek bu ekibin olacak. Tabii iyi sonuçlar almamız gerekiyor. Sonuçlar performansınızı yukarı çeker. Bu da takımın iyi olduğun gösterir. Yarınki maçın bilincindeyiz. Bazı oyuncularımız müsait olmasa da elimizdeki kadro, işin önemini biliyor. Bu yüzden umuyorum ki yarın iyi bir sonuç elde edeceğiz. Deplasmanda İsveç ile yaptığımız maçtaki gibi seyirci desteği bekliyoruz. Çünkü bu gençlerin seyirci desteğine ihtiyacı var."

"Gençlerle milli takımı biraz daha ileriye taşımak istiyoruz"

Lucescu, yaklaşık bir yıldır kadroda şu an yer alan oyuncularla çalıştığını vurgulayarak, hepsinin performanslarının daha üst seviyelere geldiğini belirtti.

Milli takımda oynayan futbolcuların çoğunun kendi takımlarında ilk 11'de oynar vaziyette olduğunu vurgulayan Lucescu, "Birçok oyuncumuz gözle görülür iyi bir pozisyona çıktı ve bunu da çalışmaları sayesinde gerçekleştirdiler. Bundan önceki ekip, tabii ki Türk milli takımını bir yerlere getirdi. Ancak bir orta yaş söz konusuydu. Şimdi gençlerle milli takımı biraz daha ileriye taşımak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Burak Yılmaz'ı almak istiyordum"

Emre Akbaba'nın kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu ve şu anki kadroda bulunmamasının üzüntüsünü yaşadıklarını kaydeden Lucescu, "Emre'nin oyun anlayışımızda önemli bir pozisyonu vardı. Mehmet Topal da yeni ameliyattan çıktığı için böyle bir maça hazırlıklı olamayacak. Ama şu anda bizimle beraber. Enes'in biraz sağlık problemi var. Burak Yılmaz'ı almak istiyordum. Lakin son yaşanan olaylar, gelişmeler ve kulübüyle yaşadığı olaylardan dolayı mümkün olmadı. Bir santrfor arıyordum. Umut Bulut var. Ancak Umut Bulut 34 yaşında. Bulamadım. Doğal olarak Enes Ünal'ın hastalığından dolayı olmadı. Ama çok iyi bir ekibim var." ifadelerini kullandı.

"Mert Günok'a kapıyı kapamadık"

Bir gazetecinin kaleci Mert Günok'un takım kadrosuna alınmamasına ilişkin sorusu üzerine Lucescu, şöyle konuştu:

"Mert'i ilk başta almayı düşünüyorduk. Ama kariyerine iyi bir takımda 28-29 yaşında başladı. Doğal olarak bir kaç hata yaptığı için şimdilik onu öngörmedik. Ama Sinan Bolat, Belçika Ligi'nin şu anda en iyi kalecisi. Kendi takımı da iyi bir pozisyonda. Serkan Kırıntılı, zaten bilindiği gibi senelerdir Süper Lig'de takımının banko oynayan oyuncusu. 3. kalecimiz ise zaten o da Bursaspor'un kalesini koruyor. Biz Mert Günok'a da kapıyı kapamadık. Böyle devam ederse onu da milli takıma alacağız tabii ki."

"Asıl hedefimiz bu gruptan bir yerlere gitmek"

Bütün olumsuzluklara rağmen iyi bir ekibe sahip olduğunun altını çizen Lucescu, şunları kaydetti:

"Bu tarz oyunlar için tecrübe lazım. Genç bir ekibim var. Ama ekibimden çok memnunum. Oynadığımız bütün maçlarda oyunun hakimi bizdik. Tabii ki hatalar yapıyoruz. Hatalardan dolayı goller yiyoruz. Bireysel hatalar. Oyunun prensiplerine bağlı kalmamaktan kaynaklı veya o an oyunun prensiplerini uygulamamaktan dolayı goller yiyoruz. Ama sonuca ihtiyacımız var. Sonuçları aldığımız zaman bu ekip çok daha yukarılarda olacaktır."

Oynadıkları maçları bütün olarak değerlendirmemek gerektiğine dikkati çeken Lucescu, "Hırvatistan, İzlanda ve Ukrayna maçlarına bakarsanız onları farklı ekiplerle yani daha tecrübeli oyuncularla oynadık. O maçlardan sonra tamamen yeni bir ekip denemesine girdik. Değişik oyuncuları denemeye baktık. Aslında bahardan itibaren bu yeni ekibi kurmaya başladık. Sonuçlardan çok yeni ekip oluşturmak gibi bir meşguliyetimiz, düşüncemiz vardı. Nitekim bunu oluşturduk. Artık bundan sonra bu ekiple devam edeceğiz. Çünkü her toplandığımızda iki üç gün sonra bir maçımız oluyor. Resmi maçlar. Asıl hedefimiz bu gruptan bir yerlere gitmek. Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası elemelerinde bir sonuç elde etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Cenk Tosun: "İnşallah buradan galibiyetle ayrılacağız"

Ay-yıldızlı futbolcu Cenk Tosun da yarın oynayacakları İsveç maçına çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Maç analizlerini de çok iyi yaptıklarını vurgulayan Cenk Tosun, "İsveç'i yendiğimiz maçtan beri zaten çok uzun bir süre geçmedi. Zaaflarını da iyi yaptıkları şeyleri de iyi biliyoruz. Biz çok iyi hazırlandık. Yarınki maça yüzde yüz hazırız. İnşallah buradan galibiyetle ayrılacağız." diye konuştu.