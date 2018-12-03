Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı başlıyor

Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçlar yarın, çarşamba ve perşembe günü yapılacak.

Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçlar yarın, çarşamba ve perşembe günü yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kupada 5. tur ilk maçlarının programı şöyle: Yarın: 13.00 Sivas Belediyespor-Trabzonspor 14.45 Gençlerbirliği-Hatayspor 14.45 Nazilli Belediyespor-Göztepe 16.45 Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği 18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor 20.30 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok 5 Aralık Çarşamba: 13.00 Keçiörengücü-Galatasaray 14.45 Ümraniyespor-1461 Trabzon 17.00 Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor 18.30 Altay-Kayserispor 20.30 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir 6 Aralık Perşembe: 13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü 15.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor 17.00 Menemen Belediyespor-Kasımpaşa 18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor 20.30 Fenerbahçe-Giresunspor AA

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