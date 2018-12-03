Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı başlıyor

Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçlar yarın, çarşamba ve perşembe günü yapılacak.
Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçlar yarın, çarşamba ve perşembe günü yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kupada 5. tur ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın:
13.00 Sivas Belediyespor-Trabzonspor
14.45 Gençlerbirliği-Hatayspor
14.45 Nazilli Belediyespor-Göztepe
16.45 Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği
18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor
20.30 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok
5 Aralık Çarşamba:
13.00 Keçiörengücü-Galatasaray
14.45 Ümraniyespor-1461 Trabzon
17.00 Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor
18.30 Altay-Kayserispor
20.30 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir
6 Aralık Perşembe:
13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü
15.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor
17.00 Menemen Belediyespor-Kasımpaşa
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor
20.30 Fenerbahçe-Giresunspor
AA