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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist Medipol Başakşehir

04 Nisan 2017, Salı 23:15
Süper Lig'de lider Beşiktaş'ı takibini sürdüren Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Akhisar Belediyespor'u eleyerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

​İlk karşılaşmada 1-1 berabere kaldığı rakibi karşısında Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynadığı rövanş maçında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Medipol Başakşehir, müsabakanın uzatma dakikalarında bir gol daha bulup sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve Akhisar Belediyespor'u saf dışı bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Akhisar Belediyespor'a 2-1 yenilerek lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düşen İstanbul temsilcisi, kupada adını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.

Kupada daha önce 2010-2011'de finalde Beşiktaş'a mağlup olan, 2009-2010'da Trabzonspor'a ve geçen sezon ise Çaykur Rizespor'a çeyrek finalde elenen Medipol Başakşehir, bu sezon F Grubu'nu lider tamamlayıp son 16 turunda Galatasaray'ı 2-1'lik sonuçla saf dışı bırakmıştı.

Medipol Başakşehir, yarı finalde Kayserispor-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Adebayor, kupada da gol attı

Süper Lig'de 4 maçta 2 golü bulunan Emmanuel Adebayor, Akhisar Belediyespor karşısında takımının ilk golünü attı.

Ligde Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor müsabakalarında birer golü bulunan deneyimli futbolcu, Türkiye kariyerindeki üçüncü gol sevincini Akhisar Belediyespor karşısında yaşadı.

Karşılaşmanın 69. dakikasında bir pozisyonda sakatlanan yıldız futbolcu, yerini Mehmet Batdal'a bıraktı. Mehmet Batdal da oyunun son bölümünde takımının 2. golüne imza attı. Bu sezon ligde 5 golü bulunan Mehmet Batdal, kupadaki ilk golünü kaydetti.

Bu sezon kupada oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan Medipol Başakşehir, bu müsabakaların 6'sında kalesini gole kapattı.

AA

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