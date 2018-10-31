Türkiye Kupası'nda turu geçen takımlar belli oldu

Türkiye Kupası 4. turuna, bugün oynanan 13 maçla devam edildi.

Turda rakiplerine üstünlük sağlayan Trabzonspor, Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Boluspor, Ümraniyespor, Nazilli Belediyespor, Darıca Gençlerbirliği, Van Büyükşehir Belediyespor, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Kahramanmaraşspor, 5. tura yükseldi. Türkiye Kupası 4. turunda bugün oynanan karşılaşmaların skorları şöyle: BUGSAŞ Spor-Trabzonspor: 0-2 Hatayspor-Fethiyespor: 3-1 Altındağ Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor: 1-3 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Demir Grup Sivasspor: 2-1 Şile Yıldızspor-Boluspor: 2-5 Ümraniyespor-Anagold 24Erzincanspor: 5-1 Nazilli Belediyespor-Osmanlıspor: 3-2 Darıca Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor: 6-1 Bandırmaspor Baltok-Van Büyükşehir Belediyespor: 2-4 MKE Ankaragücü-Erbaaspor: 1-0 Kayserispor-Pazarspor: 6-1 Evkur Yeni Malatyaspor-Kırklarelispor: 1-0 Kahramanmaraşspor-Atiker Konyaspor: 3-0 Kupada 4. tur, yarın oynanacak 8 karşılaşmayla tamamlanacak. AA

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