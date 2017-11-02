Türkiye kupasında eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası 5. Turunda eşleşmeler, çekilen kura sonrasında belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri, bugün çekilen kurayla belli oldu. Galatasaray Sivas Belediyespor ile, Fenerbahçe Adana Demirspor ile, Beşiktaş Manisaspor ile, Trabzonspor ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE: Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor Akın Çorap Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe - Adana Demirspor Ankara Demirspor - Teleset Mobilya Akhisarspor Galatasaray - Sivas Belediye Spor Kahramanmaraş - Medipol Başakşehir Demir Grup Sivasspor - Bucaspor Beşiktaş - Manisaspor Kayserispor - Eyüpspor Kars 36 Spor - Gençlerbirliği B.Ş.B Erzurumspor - Trabzonspor Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor Kardemir Karabükspor - İstanbulspor Batman Petrol Spor - Atiker Konyaspor Kasımpaşa - Boluspor Adanaspor - Bursaspor MAÇLAR 28 KASIM'DA BAŞLAYACAK Kupanın 5. turunda müsabakalar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Turda ilk maçlar 28, 29 ve 30 Kasım'da, ikinci karşılaşmalar da 12, 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.

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