Türkiye'nin genç voleybolcuları dünya şampiyonu oldu

22'nci ISF Dünya Okul Sporları Voleybol Şampiyonası'nda zafer Okyanus Kolejleri'nin temsil ettiği Türkiye'nin oldu.

Çek Cumhuriyeti'nin Brno kentinde düzenlenen 22'nci ISF Dünya Okul Sporları Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye şampiyon oldu. 31 ülke arasında şampiyonluğa ulaşan Okyanus Kolejleri Erkek Voleybol Takımı'nın temsil ettiği Türkiye, final karşılaşmasında Almanya ile karşılaştı. İlk seti 28-26 kazanan Türk ekibi, ikinci sette 25-19, üçüncü sette ise 25-23 mağlup oldu. Daha sonra 4'üncü seti 25-21 kazanarak karşılaşmayı son sete götüren Türkiye, 5'inci seti 15-12 önde tamamlayarak rakibini 3-2 yendi. Şampiyonluğun gelmesinin ardından kupa töreni düzenlenirken, oyuncular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. DHA

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